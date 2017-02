80-tallsikon poserer med døtrene i Sports Illustrated

Christie Brinkley (63) tok med seg døtrene for å posere for årets badedraktnummer av Sports Illustrated.

Modellen og skuespilleren Christie Brinkley slo gjennom som modell med nettopp Sports Illustrated-forsider på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet.

Nå gjør hun comeback i bladet, og tar med seg døtrene: Alexa Ray Joel (31) fra ekteskapet med Billy Joel, og Sailor Lee Brinkley Cook (18) som hun har med eksmannen Peter Cook.

Alexa er sanger og låtskriver, og har gitt ut en EP og flere singler på uavhengige plateselskaper, mens Sailor følger i morens fotspor og prøver seg som modell, ifølge E! News.

Brinkley selv delte nyheten på Instagram tirsdag, hvor hun blant annet skrev:

«Ja! Jeg er veldig glad for å melde at jeg er tilbake i @si_swimsuit. Jeg poserte med mine vakre døtre ved siden av meg – så hvem kommer til å se på meg! (…) Takk til Sports Illustrated for å formidle det mektige budskapet at gode ting kommer i alle størrelser og uten noen utløpsdato!»

På Sailors Instagram-profil forteller hun at hun lenge har slitt med dårlig selvbilde og kroppspress:

«Jeg har hatt problemer med kroppsbildet mitt så lenge jeg kan huske. Da jeg vokste opp likte jeg ikke hvordan jeg så ut, og jeg følte at utseendet mitt hindret meg. (…) Jeg gikk fra å være «for tykk» til «for tynn» til «for muskuløs» og var aldri fornøyd. Kroppen min og jeg har vært gjennom alt, men nylig opplevde jeg å bli fri. Jeg er sunn, jeg tar vare på meg selv, og det er jeg glad for. Jeg har sett i speilet og vært i stand til å elske tingene ved kroppen min som skjønnhetsnormen stempler som uønsket».

Sailor takker også bladet for å ha vist henne at «alle kropper er ulike og og alle kropper bør hylles» da hun vokste opp.

Christie Brinkley var kosmetikkselskapet Cover Girls ansikt utad i 25 år, noe som skal være rekord i bransjen. Hun fikk også en ny stor modellkontrakt med Cover Girl da hun var 51 år. Hun har de siste årene vært å se som Gayle Gergich i TV-serien «Parks and Recreation».