«Modern Family»-stjernen Ariel Winter slår tilbake mot kjolekritikk

«Hvorfor må jeg være som alle andre?» skriver Ariel Winter i en tirade mot kjendispressen og kritikere på sosiale medier.

Tidligere denne uken samlet skuespilleren fra humorserien «Modern Family» seg i Los Angeles for en visning av den siste episoden av åttende sesong, som sendes på amerikansk TV nå.

Ariel Winter (19), som spiller Alex Dunphy i serien, hadde på seg en kroppsnær kjole med åpning foran brystet for anledningen. Hennes antrekk var hakket mer pyntet enn den andre skuespillernes, som stilte i jeans og enkle kjoler på den røde løperen.

Det skapte reaksjoner i sosiale medier, og People omtalte hennes «utfordrende og fryktløse» antrekk som skilte seg ut fra de andres klær.

New York Post skrev en artikkel med tittelen «Hva i alle dager er det Ariel Winter har på seg?».

PÅ RØD LØPER: «Modern Family»-gjengen Nolan Gould, Steve Levitan, Ariel Winter, Eric Stonestreet, Julie Bowen, Aubrey Anderson-Emmons, Jesse Tyler Ferguson og Ty Burrell. Foto: Jordan Strauss , AP/NTB scanpix

Nå slår Winter tilbake mot kritikken med et innlegg på Instagram, som hun selv kaller «en tirade».

«Hvorfor i h*lvete er det noen som bryr seg om at jeg ikke kledde meg uformelt som alle andre for den røde løperen? Hvorfor må jeg være som alle andre? Hvorfor kan ikke folk bare la andre mennesker føle seg bra med seg selv og gjøre det de vil?», skriver Winter.

Deretter kommer hun med oppfordring til sine over tre millioner Instagram-følgere:

«Ha på deg akkurat det du vil! Det viktigste er at du føler deg bra med deg selv. Jeg vet at jeg gjorde det. Ikke la noen kvele den du er og hvordan du uttrykker deg selv», skriver hun.

På den røde løperen fikk Winter støtte av sin «Modern Family»-kollega, som hyllet hennes selvtillit.

– Hun vet nøyaktig hvem hun er. Jeg har sett hvordan så mye negativitet har prellet av henne, og jeg tenker at jeg må lære av henne, sa Julie Bowen, som spiller Winters mor i serien, til Entertainment Tonight.

Winter er kjent for å stille opp på rød løper i utfordrende kjoler og dele lettkledde bilder i sosiale medier. Hun har flere ganger gitt uttrykk for at kvinner bør være fornøyde med den kroppen de har.

I 2015 fikk hun mye oppmerksomhet da hun valgte å være åpen om at hun hadde tatt en brystreduksjon, siden hun slet med ryggproblemer.