La ut retusjert bilde på Instagram – fikk panikk og slettet

Moteblogger Vanessa Rudjord fikk kritikk etter at midjen hennes var retusjert smalere på et bilde hun la ut av seg selv på Instagram. Men så fikk hun dårlig samvittighet.

Det er i podkasten Synnøve og Vanessas podkast, som hun har sammen med TV-profilen Synnøve Skarbø at Rudjord snakker om retusjering.

Motebloggeren forklarer om en fotoshoot hun skulle gjøre for en ny kolleksjon, skulle ta kampanjebilder. Dette var rett etter at hun hadde fått sønnen Harley, og at hun følte seg veldig lite klar for det.

Jeg følte meg helt jævlig. Ingenting stemte, jeg hadde melkespreng og hadde med meg sånn pumpe. Alt føltes feil. Alt stramet, jeg hadde fødemage, jeg følte meg stygg.

Da hun la ut et bilde fra kampanjen på Instagram fikk hun straks en kommentar fra en følger som skrev at hun var skuffet og trist for at Rudjord hadde retusjert midjen.

Rudjord svarte at hun ikke hadde lagt filter på bildene en gang. I podkasten innrømmer hun imidlertid at hun skjønte at bildene var retusjert før hun la dem ut.

– Jeg likte de så godt, og tenkte de hadde gjort meg smalere. Men jeg lot det passere, sier hun i podkasten.

Motebloggeren fikk straks dårlig samvittighet, og slettet bildet.

– Jeg tenkte jeg ikke kan være et sånt forbilde, jeg fikk helt panikk og tenkte at hun som kommenterte hadde helt rett.

I podkasten snakker hun også om tankene hun gjorde seg i ettertid, som gjorde henne trist.

-Jeg pustet lettet ut, men jeg ble litt deppa også. Den dårlige følelsen kommer av at jeg tenker på hvor mye folk følger med, og sitter klare til å «ta» oss.

VG har ikke lykkes å få kontakt med Vanessa Rudjord torsdag kveld.