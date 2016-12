Kjendiser i sorg etter Vogue-redaktørens død

Moteredaktør Anna Wintour, rapper Kanye West og realitykjendis Kendall Jenner sørger over Vogue-redaktør Franca Sozzanis død.

– Franca var varm, smart, morsom og hadde en helt spesiell selvtillit. Hun var også det mest hardarbeidende mennesker jeg noen gang har kjent, og med en særegen evne til multitasking.

Det skriver den sagnomsuste redaktøren i amerikanske Vogue, Anna Wintour, i en rørende nekrolog om sin italienske kollega Franca Sozzani. Torsdag ble det kjent at den 66 år gamle redaktøren for italienske Vogue var død.

– Alt hun gjorde så enkelt ut, uansett om det var å arrangere eventer for mange hundre mennesker, en tur til Afrika for å støtte kontinentets designer-spirer, eller nok en nyhetsverdig, provoserende og totalt trollbindende utgave av det italienske Vogue, skriver Wintour videre.

Les også: Mette-Marit i sorg etter venninnen Sozzanis død

Mette-Marit i sorg



Også kronprinsesse Mette-Marit er i sorg etter at hennes nære venninne gjennom mange år døde.

– Kronprinsessen har mottatt budskapet med stor sorg, og hun føler med Francas nærmeste familie i sorgen, sier Sven Gjeruld Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef i Slottet til VG.

Sozzani og Mette-Marit traff hverandre hos felles venner i Paris på begynnelsen av 2000-tallet, og har siden vært nære venninner.

– Hun var ingen vanlig venn

Helt siden 1988 har hun vært redaktør for den italienske utgaven i Vogue. Det var samme måned som Anna Wintour ble ansatt som redaktør for amerikanske Vogue. Etter hvert ble de to redaktørene også nære venner.

– Franca var ingen vanlig venn, skriver Wintour.

Det er ikke bare Wintour som sørger over Sozzani død. Kronprinsesse Mette-Marit var nær venninne av den italienske redaktøren og mottok budskapet med stor sorg.

Les også: Mette-Marit på feire med Vogue-redaktør Franca Sozzani

På Twitter har flere kjendiser uttrykt sin sorg over den triste nyheten.

– Franca Sozzani var alltid så snill og oppriktig. Du vil bli dypt savnet, skriver den amerikanke rapperen Kanye West på nettstedet.

Kardashian-søsteren Kendall Jenner viser også sin medfølelse.

Motekritiker Vanessa Friedman i The New York Times tok også farvel med Sozzani torsdag kveld.

Den angolske modellen Maria Borges takker Sozzani for det hun har gjort for fargede mennesker.