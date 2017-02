Joe Bidens datter på New York Fashion Week

Ashley Biden, datter av den tidligere visepresidenten, har lansert egen kleskolleksjon.

Ashley (35) har en mastergrad i sosialarbeid og har tidligere jobbet for en veldedig organisasjon som tilbød utdanning og hjelp til folk i rettssystemet.

Nå har hun blitt designer, men også her bruker hun bakgrunnen som sosialarbeider. Merket Livelyhood er nemlig en kolleksjon hettegensere som lages av folk i ulike jobbtreningsprogrammer og hvor overskuddet går tilbake til nærmiljøet der genserne er laget, ifølge E! News.

Foruten faren Joe Biden og moren Jill Biden, var også stilikon Olivia Palermo, modell Lindsay Ellingson og borgerrettsforkjemper og tidligere presidentkandidat Al Sharpton til stede på Spring Place i anledning lanseringen.

– Jeg er så stolt av henne. Hun har forsøkt å forandre verden siden hun var tre år, sa Joe Biden til E!

Ashley beskriver Livelyhood som et «sosialt og etisk bevisst fritidsklær-selskap».

Tidligere har sosialarbeider-designeren vært ute i hardt vær da det i 2009 ble forsøkt solgt en video der en kvinne som angivelig skal være henne sniffer kokain på en fest. Mannen som forsøkte å selge videoen til ulike amerikanske medier forlangte først to millioner dollar, men senket prisen til 400.000 dollar da responsen uteble. I 2002 skal Ashley ha blitt arrestert for ordensforstyrrelser etter å ha skjelt ut en politimann som forsøkte å arrestere venninnen hennes utenfor en nattklubb i Chicago, ifølge New York Post.