Halvt norske Achintya er Miss Indonesia

Achintya Holte Nilsen (18), som har norsk far, skal representere Indonesia i Miss World.

I april ble halvt norske og halvt indonesiske Achintya Holte Nilsen (18) kåret til Miss Indonesia 2017.

I en storslått missekåring, som ble holdt lørdag 22. april i hovedstaden Jakarta, vant hun over 33 andre kvinner. Hver enkelt representerte landets 34 provinser.

– Det føles fortsatt litt uvirkelig, siden det er ganske spektakulært. Jeg føler meg ekstremt velsignet. Dette vil endre livet mitt, sier Nilsen i en e-post til VG.

– Jeg er glad for at jeg har fått en plattform hvor jeg kan hjelpe folk, og jeg håper at jeg kan være en god rollemodell, samt spre positivitet og gode løsninger, sier hun.

18-åringen, som er oppvokst og bosatt på ferieøyen Bali, forteller til VG at hun ikke hadde forventet å vinne. Nå skal hun representere Indonesia i Miss World 2017, som arrangeres i Sanya i Kina i desember.

Planla å studere i Norge

Missedronningens far er Terje Holte Nilsen, som flyttet fra Risør til Indonesia i 1993. Han driver firmaer innen eiendomsmegling i øystaten, og i tillegg er han direktør for Gateway Bali, som et opprinnelig norsk firma som tilbyr studieprogram i utlandet.

Nilsen har ikke lært det norske språket av sin far, men hun har besøkt Norge flere ganger sammen sin far, mor og to småsøstre.

– Min far har sørget for at litt norsk stolthet har blitt en del av oss. Vi har besøkt Norge i julen og om sommeren, og jeg likte meg veldig godt der. Det er et vakkert land og en stor kontrast til den indonesiske kulturen, sier hun.

FAMILIE: Terje Holte Nilsen er far til tre døtre, som alle har fått det norske etternavnet Holte Nilsen. Fra venstre Terje, Achintya (18), Ananda (16) og Gayatri (17). Foto: Privat

Nilsen hadde egentlig planlagt å begynne på filmlinjen ved Agder folkehøgskole i Søgne til høsten, men nå må disse planene skrinlegges.

– Dessverre må jeg la det gå nå. Miss World er en utrolig mulighet og et stort ansvar, så jeg må gi alt for dette. Jeg håper at jeg kan ta noen nettkurs og starte studiene mens jeg forbereder meg til Miss World, sier Nilsen, som vurderer å studere film eller psykologi.

Miss World Den største og eldste (arrangert siden 1951) internasjonale skjønnhetskonkurransen.

Ingen norsk kvinne har blitt kåret til Miss World. Beste plassering er Ingeborg Sørensen, som ble nummer to i 1972, Kathrine Sørland, som ble nummer fire i 2002 og Mariann Birkedal, som ble nummer seks i 2010.



I 2016 ble Stephanie del Valle fra Puerto Rico kåret til Miss World.

Det finnes to andre store, internasjonale skjønnhetskonkurranser: Miss Earth og Miss Universe. Norske Mona Grudt vant sistnevnte i 1990.

Hun går fortsatt på videregående skole på Bali, men tiden frem til den internasjonale finalen vil hun tilbringe i Jakarta, hvor et stort team skal hjelpe henne med å forberede seg til missekåringen.

Før Miss Indonesia-seieren var Nilsen signert med det indonesiske modellbyrået W Models Management, men i de neste fem årene vil hun være representert av managementet Star Media Nusantara, selskapet som står bak missekåringen.

Veldedig arbeid

I missekåringen konkurrerte de 34 kvinnene blant annet i å holde taler og gå catwalk, og i forkant av TV-konkurransen besøkte de veldedige organisasjoner.

Nilsens familie har i flere år vært involvert i veldedig arbeid på Bali, hvor de har bidratt til å hjelpe familier og landsbyer ut av fattigdom. 19-åringen har også engasjert seg i lokale miljøprosjekter.

I den internasjonale Miss World-finalen vil det nok også bli lagt vekt på hennes veldedige arbeid. Nilsen selv har ikke tenkt så mye på hvor gode vinnersjanser hun har i Kina.

– Jeg har ikke sett de andre deltagerne ennå, men jeg tror at så lenge jeg fortsetter å være meg selv og snakker fra hjertet, så kan jeg være fornøyd uansett resultat. Dersom jeg vet at jeg har gitt alt og jobbet for det som er målet med konkurransen, som er å hjelpe andre, så kan jeg være fornøyd, sier hun.

FRA BALI: Achintya Holte Nilsen representere provinsen Nusa Tenggara Barat (NTB) i Miss Indonesia. Foto: MNC Media

NORSK FAR: Her er Achintya (til venstre) fotografert sammen med sin mor Nyoman, far Terje og søstre Ananda og Gayatri. Foto: Privat

Skal kåre norsk miss

29. juli arrangeres «Miss Norway» i Oslo med 15 finalister, og der skal det plukkes ut vinnere som sendes til flere internasjonale skjønnhetskonkurranser.

Arrangørene bak den norske konkurransen er nå i gang med å forhandle om lisensen for å kunne sende ei norsk kvinne til Miss World. Dersom de får lisensen på plass, skal en av Miss Norway-vinnerne sendes til Miss World 2017. I fjor ble det ikke sendt noen fra Norge til Miss World.

Det er allerede klart at en av årets Miss Norway-vinnere skal representere Norge i Miss Universe 2017.