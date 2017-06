Langer ut mot Dolce & Gabbana

Miley Cyrus hisset på seg Stefano Gabbana i en Instagram-post.

Lørdag gratulerte Miley Cyrus lillebroren Braison Cyrus med sin runway-debut. 21-åringen gikk for motehuset Dolce & Gabbana, og pop-artisten brukte anledningen til å annonsere at hun er uenig i merkets politikk.

– PS D&G. Jeg er sterkt uenig med politikken deres. Men jeg støtter selskapets innsats for å feire unge kunstnere og gi de en plattform til å skinne for alle, skriver hun under bildet.

Fikk du med deg? Miley Cyrus på gråten på prisgalla

Det gikk ikke hjem hos den ene halvdelen av designduoen, Stefano Gabbana. Han svarer Cyrus i en egen Instagram-post.

– Vi er italienske og vi bryr oss ikke om politikk og i alle fall ikke den amerikanske. Vi lager kjoler, og hvis du tenker på politikk i en post, så er det bare uvitende, skriver Gabbana.

Også i kommentarfeltet til Cyrus kaller Gabbana henne «uvitende».

Han følger opp med å skrive at Cyrus «dumme kommentar» har sørget for at merket aldri vil jobbe med broren hennes igjen.

Akkurat hva 24-åringen mener med «politikk» utdyper hun ikke. Merket har imidlertid vært i hardt vær etter å ha kledd opp førstedame Melania Trump, og for sine kommentarer om homofile foreldre. Fansen spekulerer også i kommentarfeltet om det er merkets bruk av pels som er gjenstand for kritikken fra Cyrus.

Cyrus selv har ikke kommentert Instagram-feiden ytterligere.