Michelle Obama vil savne Det hvite hus

Førstedamen tror likevel det er sunt at familien bare får bo der i åtte år.

Michelle Obama pryder forsiden på sitt tredje Vogue-blad i desember. I et stort intervju i magasinet røper hun at hun hver dag har øyeblikk som hun trekker inn litt ekstra. Til og med den samme dagen måte hun nyte å se ut vinduene i Det hvite hus.

– Utsikten til gresset på sørsiden og Washington-monumentet. Det hadde nettopp regnet og gresset var helt grønt, det var så vakkert. I et øyeblikk så tenkte jeg at jeg vil savne å våkne opp til dette, forteller førstedamen til motemagasinet.

Les også: – Valgkampens beste tale

På den andre siden, mener hun at det nå er på tide for familien Obama å flytte ut.

– Åtte år er nok, fordi det er viktig å ha en fot i virkeligheten når du har den typen makt. Livet i Det hvite hus er isolerende, men fordi Barack og jeg er sta så har vi klart å beholde en form for normalitet, sier hun videre.

Hovedgrunnen til det mener førstedamen er alderen til barna deres, Malia Ann (18) og Sasha (15). I intervjuet røper hun også at presidentfamilien vil bli i Washington D.C også etter at de flytter ut av Det hvite hus, hvert fall frem til at deres yngste datter er ferdig på videregående skole.

Husker du? Sasha Obama på sin første sommerjobb med seks livvakter

Familien Obama flytter ut i januar, og da vil Donald Trump med sin familie flytte inn. Denne uken møttes den påtroppende og den avtroppende presidenten i nettopp Det hvite hus. Etter møtet sa Trump at han ser frem til å få råd av Obama.

Gjennom valgkampen har Michelle Obama flere ganger blitt hyllet for sine taler for Hillary Clinton. Både hun og ektemannen Barack Obama har måttet avkreftet at hun har politiske ambisjoner.