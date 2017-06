Michael Nyqvist er død - venner og kolleger i sorg

«Uredd, sjenerøs og full av kjærlighet». Slik minnes venner og kolleger den svenske skuespilleren.

Skuespilleren kjent fra «Millennium»-trilogien, «Mission Impossible» og «Kautokeino-opprøret» ble 56 år gammel. Ifølge Dagens Nyheter døde han av kreft.

Kay Pollak regisserte storfilmen «Så som i himmelen», hvor Michael Nyqvist spiller den verdenskjente dirigenten Danien Daréus. Han minnes først og fremst en uredd skuespiller.

– Jeg har ligget her sammen med min kone og tenkt på Micke, og gått gjennom alle minnene som vi har hatt. Og jeg har bare gode minner. Det var så fantastisk som regissør å få møte en skuespiller som alltid ville gå så langt man kunne. Han var aldri redd for å gå langt for å være i en ekte følelse, sier han til Aftonbladet.

KOLLEGER: I 2004 spilte Michael Nyqvist i den prisbelønnede «Så som i himmelen». Her sammen med Per Morberg, Ylva Lööf, Ingela Olsson, Frida Hallgren, Kay Pollak og Helen Sjöholm. Foto: , TT Nyhetsbyrån

I et minneord på Expressen skriver den svenske komikeren og forfatteren Jonas Gardell at han sist hørte fra Michael Nyqvist for elleve dager siden.

– Han skrev at han selv har vært utrolig dårlig, men nå var på vei tilbake. Sånn har det vært det siste halvåret, skiftet mellom eufori, fremtidsplaner og kriser. I kveld fikk vi vite. Micke er død. Han kunne ikke. Han har forlatt oss.

Han skriver videre at han vil huske vennen som full av motsetninger – men at han først og fremst var full av kjærlighet, morsom og smart.

– Kjære Micke. Jeg kommer til å savne deg sånn.

I SORG: Den svenske komikeren og forfatteren Jonas Gardell. Foto: Terje Bringedal , VG

Den svenske skuespilleren Alexandra Rapaport forteller at hun vil huske 56-åringen som et sjenerøst, sprudlende, skarpt og varmt menneske.

– Jeg er sjokkert. Jeg er forferdet. Det er helt uvirkelig. Han var en utrolig varm og snill person. Det er helt uforståelig, sier hun til Expressen.

I sosiale medier har hun lagt ut et bilde fra filmen «Hem ljuva hem» fra 2001, hvor hun spilte sammen med Nyqvist:

Den svenske skuespilleren Sven-Bertil Taube spilte mot 56-åringen i «Menn som hater kvinner».

– Det er forferdelig at han skulle gå bort altfor tidlig. Jeg kommer til å minnes ham som en ekstraordinær skuespiller.

– Jeg kommer til å savne ham som både kollega og venn. Han var en fantastisk person og en fantastisk skuespiller, sier han til Expressen.

Skuespillerkollega Sofia Helin – blant annet kjent fra krimsuksessen «Broen», minnes først og fremst 56-åringens store prestasjoner på teaterscenen.

– Han var en svært allsidig skuespiller, det er veldig trist, sier hun.

Lukas Moodysson regisserte «Tilsammans», hvor Michael Nyqvist hadde rollen som Rolf.

– Har tent et lys, gråter, spiller Love Hurts fra den filmen vi gjorde. See you down the road, skriver han på Aftonbladets minneside.

Artist og skuespiller Pernilla Wahlgren sier at hun tok nyheten om dødsfallet med et «svært tungt hjerte».

– Dette fine, snille, morsomme, talentfulle og jordnære menneske jeg har hatt æren av å møte og jobbe med noen ganger gjennom årene. Ekstremt vanskelig å ta inn over seg at du ikke finnes mer. Hvil i fred, skriver hun under et bilde i sosiale medier.

Skuespiller Karin Franz Körlof spilte med 56-åringen i det som skulle bli hans siste svenske film – «Den allvarsamma leken». Denne vant han Beste mannlige birolle for under den svenske Amanda-prisen, Guldbaggen.

– Han var veldig sjenerøs, både som kollega og som person. Han var alltid villig til å dele erfaringer og tips. Han kastet seg ut i scenene, tok risikoer som mange aldri turte. Men aldri på et egoistisk vis. Han så deg alltid, sier hun.