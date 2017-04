Paris Jackson advarer mot Netflix-serien «13 reasons why»

Modellen skriver at selvmordscenen i serien kan være ekstremt triggende for de som allerede sliter.

Paris Jackson (19), datteren til avdøde Michael Jackson, har tidligere vært åpen om at hun har slitt med selvmordstanker, og blitt mobbet.

I 2013 ble hun hastet til sykehus etter at hun forsøkte å ta sitt eget liv. Hun hadde det fysisk bra etter forsøket, og fikk behandling både på sykehus og på et behandlingssenter.

Den siste tiden har Netflix-serien «13 reasons why» skapt bekymring. Serien handler om Hannah som gjennom 13 kassetter gir folk rundt henne en del av skylden for at hun tok sitt eget liv.

Blant annet direktøren i organisasjonen Suicide Awereness Voices of Education i USA mente serien glorifiserte selvmord.

Nå har Paris Jackson bedt sine følgere på Instagram om å ikke se serien om de ikke tror de tåler det.

«Jeg vet ikke hvor dette har startet, men det er viktig å dele det til mennesker som sliter med depresjon, angst, selvskading og selvmordstanker», skriver hun.

Hun mener serien har en fantastisk måte å gi beskjed om at mobbere må slutte med det de driver med, og vise hvilke effekt ord og handlinger kan ha på andre mennesker.

«Samtidig er det ekstremt triggende å se på. Vær så snill vær bevisst på at dette kan påvirke deg i en mørk retning. Hvis du sliter, vær så snill ikke se på det. Om du tror du kan takle det så bare sjekk det ut», avslutter hun.

Ifølge People så stammer posten fra det sosiale nettstedet Tumblr, og der er den repostet over 95.000 ganger.

Bildet er av en tekst hvor det står at serien viser selvmordet selv om det er advart mot at man gjør det i media. I tillegg har andre Tumblr-brukere kommentert at serien både er triggende og glorifiserer selvmord.

Instagramposten har i skrivende stund nesten 17.000 likerklikk.