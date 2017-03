Michael Jacksons datter Paris blir stjernemodell

Paris Jackson (18) har fått kontrakt med et av verdens største modellbyråer.

«Tusen takk, IMG Models. Jeg føler meg veldig heldig og velsignet», skriver den avdøde popkongens datter på Instagram sammen med et foto av seg selv.

Tilbakeblikk: Retten granser forholdene rundt Paris Jackson

Modellbyrået har også bekreftet samarbeidet: «Nå representerer vi Paris Jackson», skriver de på på sin Instagram.

18-åringen hadde nylig æren av å pryde forsiden på det velrenommerte musikkmagasinet Rolling Stone. I sitt største og mest åpenhjertige intervju til nå, utbroderte Paris hvordan hun slet med selvfølelsen i oppveksten, om selvmordsforsøk, seksuelt misbruk da hun var 14 – og om mobbing.

– Mange mennesker mener at jeg er stygg, og mange andre mener ikke det. Men når jeg står modell, glemmer jeg alle usikkerhetsmomenter rundt egen selvfølelelse. Jeg bare fokuserer på det fotografen sier til meg. Og jeg føler meg vakker. På en måte er det derfor en egoistisk handling, fortalte hun om sin da gryende modellkarriere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

For tre år siden: Paris takker fansen for støtten

Paris uttalte også til bladet at hun er overbevist om at hennes berømte far ble myrdet.

STERK AVSKJED: Jackson-barna på minnestunden i 209. Foto: AP

Michael Jackson anstrengte seg til det ytterste for å skjerme sine tre barn da de var små og vakte oppsikt og skapte kontrovers da han utstyrte dem med masker. Paris har imidlertid uttrykt stor forståelse for farens beslutning.

Det er snart åtte år siden popikonet døde. Han ble bare 50 år gammel.

Husker du? Fansen i sjokk

Den da ni år gamle Paris rørte hele verden til tårer under minneseremonien i juli 2009.

– Jeg vil bare si at siden jeg ble født, har pappa vært den beste faren man kan tenke seg. Og jeg vil bare si at jeg elsket ham så høyt.

Slik var dramaet: Time for time