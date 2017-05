Trosset hjertesykdom og vant Eurovision

KIEV/OSLO (VG) Salvador Sobral fra Portugal kunne ikke stille i generalprøvene, men tok seieren hjem i kveldens Eurovision-finale i Kiev.

Det ble klart godt over midnatt, etter at 26 deltagerland hadde fremført sine bidrag til årets finale, og 42 land senere gitt sine poeng.

Portugal ledet gjennom det meste av stemmegivingen, fra fagjuryene ga sine poeng til telepoengene var lest opp. Til slutt endte landet, på sitt 49. forsøk i Eurovision, på hele 758 poeng.

Bulgaria (615) og Moldova (374) fulgte på plassene etter. Norge sikret seg en sterk 10.-plass med 158 poeng.

VG i Kiev: Eurovision-finalen låt for låt

Portugal var det landet som frem til i dag hadde deltatt lengst i musikkonkurransen uten en eneste seier. Deres beste plassering før årets finale var en sjetteplass.

Salvador Sobral (27) og låten «Amar Pelos Dois» representerte landet i år, og det med stort hell. Låten, som også på forhånd ble utpekt som en storfavoritt, er skrevet av hans søster.

Her kan du lese hva VGs anmelder Stein Østbø mener om det portugisiske bidraget, og alle de andre.

Sobral har en hjertesykdom, og ifølge The Mirror trenger han et nytt hjerte innen dette året dersom han skal overleve. Den livstruende sykdommen gjør at han ble nektet av legene å delta på alle prøvene i forkant av semifinalen, så hans søster måtte erstatte ham i Kiev.

27-åringen tok da også søsteren med seg på scenen da han skulle fremføre låten på ny etter stemmeopptellingen.

Fikk du med deg dette?

Verdens største musikkonkurranse arrangeres i år i Kiev i Ukraina, etter at Jamala vant med låten «1944» i fjor.

20 land kvalifiserte seg gjennom to semifinaler, mens fjorårets vinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

Dette skjedde torsdag: JOWST gikk videre til finalen

I fjor var ikke Norge å se i finalen, da Agnete Johnsen med låten «Icebreaker» ikke kvalifiserte seg i semifinalen.

Stemmegivningen var i år delt i to: Først ble jurystemmene fra hvert enkelt land annonsert. Deretter kom seerstemmene samlet, og programlederne startet med det landet som har fått færrest stemmer. Slik ble vinneren offentliggjort helt til slutt.