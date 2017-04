Russisk TV: Dropper å sende Eurovision etter deltaker-nekt

Russisk TV vil ikke sende den populære sangkonkurransen, ettersom Ukraina nekter den russiske deltakeren innreise til landet.

Den russiske statlige TV-kanalen opplyser torsdag at de ikke vil sende finalen i Eurovision etter at Ukraina nekter den russiske deltakeren, Julija Samojlova, innreise til landet.

– Channel One har vurdert avslaget fra Ukraina til å være helt grunnløst. Det er et forsøk fra Ukraina til å politisere konkurransen. I den nåværende situasjonen anser derfor ikke Channel One det mulig å kringkaste Eurovision 2017, sa et nyhetsanker i kanalen torsdag ifølge AFP.

Sangkonkurransen holdes i Ukrainas hovedstad Kiev 13. mai, etter at landet vant fjorårets konkurranse med sangen «1944» av artisten Jamala.

Det allerede kjølige forholdet mellom Ukraina og Russland ble ikke bedre med dette, da sangen er politisk betent, og handler om en svart del av Russlands historie.

1944 markerer året da Josef Stalin deporterte alle krimtatarer fra Krim-halvøya til de sentralasiatiske delene av daværende Sovjetunionen, fordi han mistenkte dem for å stå i ledtog med nazistene. Jamalas tippoldemor var en av dem som ble deportert.

Russiske politikere raste etter den ukrainske seieren og så på låten og seieren som politisk. Frants Klintsevitsj, medlem av det russiske føderasjonsrådet, tok til orde for å vurdere russisk boikott av neste finale.

12. mars ble det klart at Julija Samojlova skal synge Russlands bidrag «Flame is Burning» i Kiev i mai. Allerede dagen etter ble det klart at den ukrainske sikkerhetstjenesten ville etterforske henne.