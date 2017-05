Masken streiket på JOWSTs «Eurovision»-generalprøve

KIEV (VG): NRK har sendt inn en klage og krever at Norge får gjennomføre den avgjørende generalprøven på nytt.

Onsdag kveld hadde JOWST sin andre generalprøve i Kiev. Denne prøven er spesielt viktig, siden det er den fagjuryene ser på og stemmer ut ifra.

Joakim With Steen (27) og vokalist Aleksander Walmann (31) fremførte låten «Grab the moment» som nummer tolv av atten på scenen i Kiev International Exhibition Centre.

Men den lysende masken, som Steen skjuler sitt ansikt bak, virket ikke. Under hele prøven var masken mørk, men den skal egentlig lyse i ulike farger.

NRK opplyser til VG at de har sendt inne en klage til EBU hvor de ber om at Norge får gjennomføre generalprøven en gang til.

Det er ennå uklart om Norge får en ny sjanse eller ikke til å vise hva de kan til fagjuryene.

– Masken kan være avgjørende

Hvert land har en fagjury på fem jurymedlemmer, og de gir sine stemmer til alle bidragene. Jurystemmene og stemmene fra TV-seerne teller begge 50 prosent.

Aftonbladets «Eurovision»-ekspert Tobbe Ek mener at problemene med masken kan påvirke Norges sjanser til å kvalifisere seg til finalen.

EKSPERT: Svenske Tobbe Ek er Eurovision-blogger og reporter for svenske Aftonbladet. Foto: Bjørnar K. Bekkevard , VG

– Det teller mye at masken ikke fungerer som den skal. Man husker ikke nummeret like lett uten den lysende masken, sier Ek, som så generalprøven fra presserommet i Kiev.

– Ellers gjorde de en stabil gjennomgang. Aleksander er mye sikrere på scenen nå, enn det han var første gang. Men nummeret savnet noe – masken gjør at de stikker seg ut, sier Ek, som synes at JOWST fortjener en finaleplass.

OPTIMISTISK: Morten Thomassen tror på finaleplass for JOWST. Foto: Bjørnar K. Bekkevard , VG

Morten Thomassen, som er leder i den norske MGP-klubben, tror at fagjuryene ikke legger stor vekt på masken.

– Det er dumt at masken ikke fungerte, siden det er en kul detalj. Men jeg tror at fagjuryene er så profesjonelle at de ikke bryr seg om det. Vokalen satt bra og Aleksander hadde glimt i øyet. Det er bare å glede seg til finaleplass, mener Thomassen.

Problemer på første prøve også

Hvert land har tre generalprøver i forkant av den andre semifinalen, som finner sted på torsdag.

JOWST opplevde også store problemer på den første generalprøven onsdag ettermiddag. De blinkende lysene på masken virket ikke da heller.

– Det var en kabel mellom batteriene og senderen som ikke var koblet til, så lysene virket ikke. Men vi hadde en liten test på bakrommet etterpå, så nå vet vi at det er i orden, sa Steen til VG etter den første prøven.

SLIK SKAL DET SE UT: Dette bildet er fra JOWSTs andre sceneprøve i Kiev i forrige uke, og da virket masken. Foto: Andres Putting , Eurovision.tv

Lyden som artistene på scenen får inn på øret, fungerte heller ikke optimalt på den første generalprøven.

– Da ble vi litt satt ut, og vi fikk ikke gjort ting som vi skulle, sa Steen.

JOWST var likevel optimistisk på at Norge skal kvalifisere seg til finalen på lørdag.

– Vi tenker lite på at det kan hende at vi ikke går videre. Vi forbereder oss på det gode utfallet. Vårt fokus er å gjøre det så bra som overhodet mulig, og om vi gjør det, så kan vi vinne, sa Steen før den andre generalprøven.

Sverige er videre

I torsdagens semifinale skal Norge kjempe om ti finaleplasser mot atten andre land, deriblant Danmark. Dersom JOWST går videre, venter den store finalen lørdag.

Tirsdag ble det klart at Sverige blir å se i finalen, da de ble stemt videre fra den første semifinalen. Vår nordiske naboer i Finland og Island gikk ikke videre.

Fjorårets vinner Ukraina og «de fem store» EBU-landene Italia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania er allerede kvalifisert til finalen.