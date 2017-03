Kristian Valens vannshow skaper Melodi Grand Prix-trøbbel

OSLO SPEKTRUM (VG) Kristian Valens nummer forårsaket vannlekkasje under øvelsene fredag. Også under generalprøven ble det scenekaos.

Etter det VG erfarer skal NRK ha jobbet med å reparere vannlekkasjen i natt.

På generalprøven førte vannet igjen til utfordringer. Valen er nummer fem på scenen, og etter fremføringen måtte et stort kobbel scenearbeidere i sving for å tørke opp vannet. Dette tok flere minutter, og gruppen In Fusion måtte vente før de fikk gå på.

Det ble opplyst fra scenen at det ikke var vannshowet som skapte forsinkelsen, men alle som satt i salen så at tørkingen tok lang tid.

Hele generalprøven var for øvrig en halv time forsinket fra start. «Tekniske utfordringer», ble det opplyst fra scenen.

Også etter at alle artistene hadde opptrådt på generalprøven, kom det «tørkemannskap» ut på scenen.

MGP-general Jan Fredrik Karlsen avviser at vann-trøbbelet vil skape problemer for direktesendingen.

– Vi har ikke tatt oss vann over hodet, men er ikke langt unna. Dette har bydd på store utfordringer, men jeg er overbevist om at det løser seg til live-sendingen 20:55, sier Karlsen til VG.

Influensasyk før finalen

I kveld skal ti artister kjempe om hvem som får representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Kiev i mai. Showet i Oslo Spektrum ledes av Line Elvsåshagen (26) og Kåre Magnus Bergh (38).

Kristian Valen (42) debuterer som MGP-artist med låten «You & I». Han er den eneste av årets MGP-artister som stiller med en ballade.

Ifølge NRK har det oppstått flere problemer for Valen før MGP-debuten: Artisten har vært syk med feber og influensa i forkant av finalen.

På sin egen Facebook-side skriver Valen lørdag at han er «grisenervøs».

«Redd for å skuffe, men føler at det å tørre å si ja til denne galskapen og faktisk få oppleve den fra innsiden er fantastisk», skriver Valen.

Pågående straffesak

I fjor skapte Valen overskrifter da han havnet i klammeri med loven. Artisten og komikeren ble pågrepet med våpen på Aker Brygge, og Valen måtte møte i retten tiltalt for trusler mot politiet og besittelse av en våpenkopi.

Valen erkjente seg ikke skyldig, men ble i Oslo tingrett dømt til 21 dager fengsel. Komikeren anket dommen til lagmannsretten.

Valen har tidligere uttalt at det han beskriver som «sitt livs mareritt» ble starten på låten han skal fremføre i MGP-finalen.

Stig Karlsen, prosjektleder for Melodi Grand Prix i NRK har tidligere uttalt til VG at de naturligvis har snakket om straffesaken internt og med Valen.

– Men vi forholder oss til Kristian som artist og komiker i det virket han driver. Dette er et personlig anliggende og så vidt jeg vet en pågående sak, siden det er en ankesak.

