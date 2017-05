KIEV (VG) Masken virket som den skulle, og JOWST var strålende fornøyd med innsatsen i «Eurovision»-semifinalen.

I torsdagens semifinale sikret JOWST og deres låt «Grab the Moment» seg en finaleplass i «Eurovision Song Contest»

Disse landene gikk også videre til finalen på lørdag: Bulgaria, Hviterussland, Kroatia, Ungarn, Danmark, Israel, Romania, Nederland og Østerrike.

– Jeg er så stolt av Joakim og gjengen, og jeg er så stolt av å få representere Norge, og nå er vi i finalen. Det er så landslagsstemning at det er helt vilt. Jeg kunne ikke vært stoltere og er så jævlig glad, sier vokalist Aleksander Walmann (31) til pressen etter seieren.

– Det var utrolig artig å stå på scenen, og de andre leverte så det suste, og jeg følte at jeg leverte som jeg skulle også. Dette ble akkurat som vi hadde jobbet for, sier Joakim With Steen (27).

VGs musikkjournalist Stein Østbø spår en god plassering for JOWST i lørdagens finale.

– Nå er vi topp ti på lørdag – garantert. Hvis Europa er sulten på norsk EDM, da kan vi vinne, sier Østbø.

JUBEL: Norge var ett av ti land fra den andre semifinalen som fikk en finaleplass. Foto: Efrem Lukatsky , AP

Ekspertene var sikre på finaleplass

Tidligere MGP-general Per Sundnes var positiv etter at JOWST hadde stått på scenen.

– JOWST leverer, og de må overleve dette. Lyset på, og la oss håpe folk er hjemme til å stemme, sa Sundnes til VG, og refererte til den lysende masken som streiket under generalprøvene.



FORNØYDE: Joakim «JOWST» With Steen og Aleksander Walmann i «green room» etter opptredenen. Foto: NRK

På den direktesendte semifinalen - da det virkelig gjaldt - lyste masken til JOWST.

– Masken virker! JOWST er et varmt og kult – nærmest tilbakelent – brudd i den hektiske kampen om oppmerksomhet som «Eurovision» er. Rosa og lilla kjærlighetserklæringer på scene-drop’et er også bare positivt – en solid gjennomgang, selv om Aleksander virker noe låst og nervøs, mente VGs musikkjournalist Stein Østbø.

– Jeg tenker vi sier det slik: Sees på lørdag. I finalen!, sa Østbø.

Morten Thomassen, leder i den norske MGP-klubben, trodde også på finaleplass.

– De «nailet» opptredenen, og de fremførte låten akkurat slik den skal være. Det var god stemning i salen, sa Thomassen til VG.

Hovedpersonene selv var fornøyde etter at de hadde stått på scenen.

– Det gikk helt fantastisk bra! Alt stemte, sa Steen.



– Dette er det sykeste jeg noen gang har følt på kroppen, sa Walmann.

MASKEN LYSTE: På semifinalen fungerte alt som det skulle for JOWST. Foto: Gleb Garanich , Reuters/NTB scanpix

Maskeproblemer

JOWST har ikke hatt en problemfri oppkjøring til semifinalen. Masken til Steen, som egentlig skal lyse i takt med musikken, streiket på begge generalprøvene onsdag – deriblant den viktige prøven som fagjuryene dømmer ut ifra.

Under torsdagens siste generalprøve virket derimot masken som den skulle, og den norske delegasjonen uttrykte til VG at de var sikre på at alt skulle gå som planlagt under direktesendingen.

– Finaleplass er jeg helt sikker på. I går tippet jeg på Betsson at vi vinner hele konkurransen, sa Steen til VG før semifinalen.

– Jeg og alle de andre har tatt fri fra jobben og reist fra familien. Jeg har reist fra en nyfødt datter, så jeg har ikke reist ned hit for å gjøre det dårlig. Vi skal gjøre det veldig bra, sa han.

Jodling fra Romania

Ett av de første numrene ut i torsdagens semifinale var Romania, som i år vil vinne Europas stemmer med jodling.

I år har de sendt duoen Ilinca ft Alex Florea, som rapper og jodler på Eurovision-scenen. Låten «Yodel It!» var en av forhåndsfavorittene i kveldens semifinale, ifølge bettinglistene. I pressesenteret i Kiev fikk Romania enorm applaus av de europeiske journalistene.

Ilincia har jodlet siden hun var ei lita jente, og hun synger opera i tillegg. Både hun og Florea er kjent fra «X-Factor» og «The Voice» i hjemlandet.

JODLER: Ilinca ft Alex Florea og deres jodling er en av forhåndsfavorittene i torsdagens semifinale. Foto: Andres Putting , Eurovision.tv

Norge og Danmark var de eneste nordiske landene som deltok i torsdagens semifinale.

Det er Anja Nissen som representerer Danmark med låten «Where I Am». 21-åringen er født og oppvokst i Australia, og der vant hun «The Voice» for tre år siden.

Dette er ikke første gang hun er med i «Eurovision»-sirkuset: Hun deltok også i fjorårets danske Melodi Grand Prix, og da kom hun på en annenplass.

NORDISK NABO: 21 år gamle Anja representerer Danmark i «Eurovision». Hun har danske foreldre, men er født og oppvokst i Australia. Foto: Efrem Lukatsky , AP/NTB scanpix

Under den første semifinalen på tirsdag ble det klart at Sverige er videre til finalen. Våre nordiske naboer i Island og Finland ble ikke stemt videre.

Fjorårets vinner Ukraina og «de fem store» EBU-landene Italia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania er allerede kvalifisert til finalen.