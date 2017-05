JOWST lover at de har kontroll på masken før «Eurovision»-semifinalen

KIEV (VG) NRK er skuffet over at deres klage ikke gikk gjennom, etter at masken til Norges «Eurovision»-håp streiket under to av generalprøvene.

Ting gikk ikke som planlagt for JOWST under onsdagens generalprøver til «Eurovision»-semifinalen.

Den lysende masken streiket på begge de to prøvene – også på den viktige prøven som fagjuryene dømmer ut ifra.

Kun timer før Joakim With Steen (27) og vokalist Aleksander Walmann (31) skal i ilden i den andre semifinalen torsdag, lover den norske delegasjonen at de har kontroll på masken.

– Nå har vi rettet opp i de tekniske problemene og jobbet med produksjonen, så alt skal være i orden. Men jeg kjenner at jeg er nervøs og spent før semifinalen, sier MGP-general Jan Fredrik Karlsen.

Han beskriver det som en «uheldig start på prøvene» da masken ikke virket som den skulle. Årsaken var dårlig kommunikasjon mellom batteriene på masken og en ekstern sender som skal sette i gang lysene.

Nå har Norge fått hjelp av en svensk tekniker som skal sørge for at masken virker på semifinalen.

– Så i dag er Norges skjebne i hendene til Sverige, sier en lattermild Karlsen.

På den tredje og siste generalprøven, som fant sted kun timer før semifinalen, lyste masken som den skal.

SLIK SKAL MASKEN SE UT: Her er JOWST under en av sceneprøvene i Kiev i forrige uke. Foto: THOMAS HANSES , EUROVISION.TV

Skuffet over EBU

Joakim With Steen, som skjuler ansiktet sitt bak masken på scenen, forteller at maskeproblemene ødela for den første generalprøven.

– På den første prøven opplevde vi at ting ikke var riktig før vi gikk på scenen, men siden det var en generalprøve så måtte vi holde tidsskjema og ble kastet på scenen uten at det var i orden. Da var det vanskelig å gjøre ting riktig siden alle var innstilt på at det var noe feil, sier Steen.

– På prøve nummer to trodde vi at alt fungerte, og da gjorde vi det kjempebra. Det var bare det visuelle som ikke var på stell, sier han.

BAK MASKEN: Joakim With Steen, som går under artistnavnet JOWST, er klar for semifinalen torsdag kveld. Den norske delegasjonen har fått trykt opp flere pappversjoner av den lysende masken, som de deler ut til fans og journalister i pressesenteret i Kiev. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Det var den andre prøven fagjuryen så på. MGP-prosjektleder Stig Karlsen forteller at den norske delegasjonen sendte inn en klage til EBU (Den europeiske kringkastingsunion) fordi de er redde for at den ødelagte masken kan ha påvirket jurystemmene. Klagen gikk ikke gjennom.

– Men EBU har gitt juryene beskjed om at de skal se bort ifra at det ikke var lys i masken. Det var det beste de kunne gjøre for oss i går. Det er vi litt skuffet over, men vi er blide og glade i dag, sier Karlsen.

Den norske delegasjonen har troen på at Steen og makkeren Aleksander Walmann går videre til finalen på lørdag.

– Finaleplass er jeg helt sikker på. I går tippet jeg på Betsson at vi vinner hele konkurransen, sier Steen.

