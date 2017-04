Tabloidavis sier unnskyld til Melania Trump

USAs førstedame Melania Trump har godtatt unnskyldningen til Daily Mail etter at avisen publiserte rykter om at hun skal ha jobbet som eskortepike.

Ifølge blant annet Reuters har hun akseptert erstatningen og en unnskyldning fra Daily Mail og Mail Online over påstander om arbeidet hennes som modell.

På nettsidene sine har Daily Mail publisert en offentlig unnskyldning til førstedamen:

«Vi aksepterer at disse påstandene om Mrs. Trump ikke er sanne, og vi trekker de tilbake. Vi beklager til Mrs. Trump for alt unødig stress vår publikasjon har tilført henne. For å imøtekomme Mrs. Trumps søksmål mot oss, har vi avtalt å betale henne erstatning og saksomkostninger.»



Eksakt beløp som avisen må betale i erstatning for ærekrenkelse og falske påstander har ikke blitt offentliggjort, men ifølge Reuters er det under tre millioner dollar, eller i underkant av 26 millioner kroner.

Saksøkte tabloidgigant etter eskortepåstander

Tidligere i år kom det frem at Melania Trump saksøker avisen etter eskorte-påstander. Hun krevde i utgangspunktet 150 millioner dollar i oppreisning av selskapet bak tabloidavisen etter at avisen publiserte rykter om at hun skal ha jobbet som en eskortepike på 1990-tallet.

Trumps advokat Charles Hardner reagerte på det tidspunkt svært kraftig på påstandene.

«Alle disse påstandene er hundre prosent løgn, svært ødeleggende for hennes rykte og personlig veldig sårende. Det å spre direkte løgner om henne på denne måten, bryter med alle grenser for passende nyhetsdekning og menneskelig anstendighet», skrev Harder i en uttalelse.

Både førstedamen, og Paulo Zampolli som drev modellbyrået, benektet påstandene, og i retten ble det konkludert med at det ikke fantes tilstrekkelige bevis for dem.