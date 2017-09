Meghan Markle snakker ut om forholdet til Prins Harry

Skuespilleren bekrefter at de to er lykkelig forelsket, og snakker ut om hva all oppmerksomheten rundt forholdet har betydd for henne.

Den amerikanske skuespilleren Meghan Markle (36) og prins Harry (33) har lenge valgt å holde den gryende romansen helt privat. Nå som forholdet blir stadig mer seriøst har Markle for første gang valgt å snakke ut om prinsen i et lengre intervju med Vanity Fair.

Under radaren: Prins Harry smuglet inn kjæresten til Pippas bryllupsfest.

Markle har aldri snakket offentlig om sin romanse med Harry, som er nummer fem i arverekken til den britiske tronen. I intervjuet med Vanity Fair innrømmer hun derimot at paret er lykkelig forelsket

– Vi er to mennesker som er veldig glade og veldig forelsket, sier hun

– Jeg har aldri latt meg definere ut fra forholdet jeg er i

Markle, som blant annet er kjent fra serien Suits, holder fast ved at det var det beste for de to å holde forholdet unna mediene så lenge det var mulig. Hun innrømmer også at paret har datet lengre enn folk har vært klare over.

– Vi datet i det stille i omtrent seks måneder før det ble en nyhet, og jeg jobbet hele den perioden, sier hun.

Hun mener ikke spekulasjonen og medieoppmerksomheten den siste tiden har gått utover forholdet, og sier det hele heller ikke har endret henne.

– Det eneste som har endret seg er folks oppfatning av det. Ingenting med meg har endret seg. Jeg er fortsatt den samme personen, og jeg har aldri latt meg definere ut fra forholdet jeg er i.

Dette er Meghan Markle: Samfunnsbevisst og berømt.

Ber om respekt for privatlivet

Det særdeles private paret har bare blitt sett offentlig sammen en håndfull ganger. The Daily Mail skriver at Harry skal ha dratt på flere hemmelige turer til flyplassen for å plukke opp kjæresten når hun har vært på besøk.

Britisk avis: Meghan og Harry på hemmelig ferie i Tromsø.

I Storbritannia har det lenge vært et mediesirkus rundt paret, noe Markle ikke har satt pris på. Kensington Palace ble i fjor nødt til å komme med en offisiell uttalelse der de bekreftet forholdet mellom prinsen og skuespillerinnen. I uttalelsen sto det blant annet:

– Meghan Markle har vært offer for en bølge av krenkelser og trakassering. Prins Harry er bekymret for Markles sikkerhet, og er dypt skuffet over at han ikke har vært i stand til å beskytte henne.

Markle sier til The Daily Mail at det vil komme en tid der hun og prinsen vil fortelle mer om forholdet, men ber om respekt for at dette må skje når paret selv bestemmer at tiden er inne for det.

– Vi er et par. Vi er forelsket. Og jeg er sikker på at vi på et punkt må komme frem og fortelle våre historier, men jeg håper at folk vil forstå at dette er vår tid, sier hun og fortsetter:

– Deler av det som gjør dette så spesielt, er at det er bare vårt. Men vi er glade. Personlig så elsker jeg en god kjærlighetshistorie.

