VG vant Skup-prisen

VG ble tildelt graveprisen for prosjektet «Psykiatriavsløringen» av journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman.

Vinneren ble kåret under gravekonferansen Skup, som arrangeres denne helgen i Tønsberg.

I artikkelserien har Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman gjennomgått tvangsprotokoller, og de avslørte ulovlig beltebruk i norsk psykiatri.

VG fikk innsyn i tvangsprotokollene fra samtlige sykehus i Norge. Det var første gang disse håndskrevne dokumentene ble utlevert. VG avslørte massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen da norske sykehus brukte beltetvang mot pasienter i 2015.

Juryen begrunnet valget for Skup-vinneren slik:

«Sjelden har vi sett et prosjekt som så til de grader oppfyller pressens selvpålagte samfunnsoppdrag. Å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner.»

– Vi er utrolig takknemlige for at det vi har jobbet med det siste halvannet året kan nå opp til en Skup-pris. Jeg er så takknemlig for alle som har valgt å dele sine historier med oss. Det har vært veldig mye arbeid, men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman.

Tre av fem diplomer til VG

Det ble også delt ut fem diplomer under Skup-konferansen.

VG fikk tre diplomer: Første diplom gikk til prosjektet «UDs bistandskonsulenter» av journalistene Erlend Ofte Arntzen og Shazia Majid, og den andre til «Advokatavsløringen» av journalistene Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe.

Det tredje diplomet til VG gikk til VG-sportens prosjekt «Nådeløs åpenhet» av journalistene Leif Welhaven, Anders K. Christiansen, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes

Stavanger Aftenblad ble tildelt diplom for reportasjen «Glassjenta» av journalistene Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass.

Dagbladet fikk diplom for prosjektet «Kongemakta» av journalistene Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes.

– Høyt og jevnt nivå

Kriterier for Skup-prisen er at arbeidet skal ha nyhetsverdi, være en avsløring, ha en metode og ha konsekvenser, sa jury-leder Bernt Olufsen før utdelingen.

– Årets prisutdeling vil være en kraftig markering av at god undersøkende journalistikk krever ressurser og tid, sa Olufsen

I år var det 48 kandidater som konkurrerte om Skup-prisen. VG sendte inn seks metoderapporter i år. Fra NRK kom syv metoderapporter, fra TV 2 fire, fra Dagbladet og Aftenposten tre.

– I år er nivået på de 15 beste arbeidene utrolig høyt og jevnt, sa Olufsen.

Juryen som kåret vinneren og mottakerne av diplom ble ledet av tidligere VG-sjef Bernt Olufsen. I juryen satt også Trond Sundnes (Dagens Næringsliv), Vibeke Haug (NRK), Linn Kongsli Hillestad (Dagbladet), Bjørn Sæbø (Rogalands Avis), Tone Jensen (Nordlys) og Asbjørn Olsen (TV 2).

Dagbladet har vunnet Skup-prisen de tre siste årene. I fjor vant avisen for reportasjen «Våtdraktmysteriet».

Sist gang VG fikk Skup-prisen var i 2003.

Frilansjournalist fikk IR-prisen

Tidligere lørdag kveld ble frilansjournalist Anders Sømme Hammer utropt som vinner av Internasjonale Reporter-prisen (IR-prisen) for sitt arbeid i Afghanistan, og spesielt for Brennpunkt-dokumentaren «Talibanistan».

VG fikk hederlig omtale og to IR-diplomer. Det ene gikk til Rune Thomas Ege, Helge Mikalsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre Engebretsen for prosjektet «Festning Europa».

Den andre IR-diplomen gikk til VGs utenriksredaksjon for dekningen av Syria og Irak, representert ved sakene «Aleppo-innbyggernes historier om å overleve», «Kampen om Mosul» og «De glemte flyktningene».

Nationen fikk også hederlig omtale og IR-diplom for prosjektet «Kven skal eige jorda».

PRISVINNER: VGs utenriksavdeling fikk hederlig omtale av IR-juryen. VG-journalist Amund Bakke Foss tok i mot prisen fra Anne Hege Simonsen. Foto: Tore Kristiansen/VG

(NTB/VG)