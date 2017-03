VG-fotografer håver inn priser i kveld

VG-fotografer forsynte seg av fire utmerkelser under Gullsnitt-utdelingen i Oslo torsdag kveld.

Annemor Larsen vant gull i kategorien «Redaksjonelt feature» for sine bilder fra Nord-Korea, presentert i VG Helg og på VG+.

– Det var i forbindelse med at Jørn Andersen er blitt fortballtrener for landslaget i Nord-Korea. Da benyttet vi anledningen til å ta en del flere bilder i tillegg, sa prisvinneren da hun tok imot hederen.

– Skjelven



– Så stas å få oppmerksomhet i dette solide selskapet av feinschmeckere! Jeg er skikkelig stolt og ganske skjelven, uttalte Larsen til VG like etter.

VGs Klaudia Lech vant sølv i kategorien «Portrett» for sitt bilde av voldtektsofferet Kathrine Falck-Berg – også de presentert i VG Helg og VG+.

KATHRINE FALCK-BERG: Hun ble voldtatt av Julio Kopseng i 2002. I april i fjor ble han funnet skyldig for dette og 15 andre overgrep. Foto: KLAUDIA LECH

– Det var viktig for oss at hun fremsto med verdighet med sin tøffe historie. Jeg ville fange hvor tøff hun er, og hvor viktig det er at hun står frem, sa Lech da hun tok imot prisen.

– Viktig



På telefon til VG like etter understreket Lech hvor mye det betydde å bli belønnet for nettopp dette portrettet:

– Vi er vanligvis vant til å se voldtektstofre i anonyme portretter som skaper avstand. Jeg synes Kathrine Falck-Berg er så supersterk som stiller opp på dette. Hun aner ikke hvor viktig det er at hun gjør det.

Vant to

Jørgen Braastad vant bronse i samme kategori for sitt bilde av Erling Lorentzen for VG Helg.

Braastad satt selv på desken i VG da prisen ble delt ut og var derfor ikke til stede. I stedet tok fotosjef Gisle Oddstad imot prisen på vegne av kollegaen.

Husker du? Han vant årets bilde for 2015

Braastad fikk også bronse i kategorien «Redaksjonelt feature» med sin bildeserie av Nato-Jens.

Artikkelen fortsetter under vinnerbildespesialen.

Gullsnitt er Reklamefotografenes årlige konkurranse. Her belønnes fotografier innen reklame og magasiner, altså ikke de typiske nyhetsaktuelle bildene.

Sett disse? VG-fotografenes beste bilder i 2016

KRIGER: Erling Lorentzen har kjent mye på motstand i livet. Foto: JØRGEN BRAASTAD.

Svensk jury

Juryen har bestått av de svenske fotografene Knut Koivistos, Ewa-Marie Rundquist, Patrick Miller, Klara G, Lena Granefelt, Michael Perlmutter og Anna Malmberg.

Tvangsloggene: De vant ytringsfrihetsprisen

Gullsnitt-konkurransen er forbeholdt profesjonelle fotografer med virke i Norge, men det er ingen krav til kundens eller fotografens nasjonalitet. I «nykommer»-kategorien kan det imidlertid kun delta studenter, lærlinger og fotografer.

Fikk du med deg? De mest populære VG-bildene på Instagram

«Konkurransen er under stadig endring for å tilpasse seg fotografenes hverdag», står det på hjemmesiden.