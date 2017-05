BERGEN (VG) Under en debatt om tillitt til mediene, kritiserte Torbjørn Røe Isaksen Frps Mazyar Keshvari for flere ganger å ha gått langt over grensen.

Det var under presentasjonen av den årlige Medieundersøkelsen under Nordiske Mediedager i Bergen torsdag at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var i en paneldebatt om blant annet tillit til mediene og falske nyheter.

Der trakk han fram Frps innvandringspolitiske talsmann som et eksempel på en farlig tendens blant politikere.

– Jeg tror man som politiker skal være utrolig forsiktig med å underminere tilliten til mediene. Keshvari fra Frp har gått langt over grensen flere ganger. Det er det ikke grunnlag for og man burde slutte med det, sier Røe Isaksen på scenen.

– Det betyr ikke at man ikke kan ha betimelig kritikk, men det er livsfarlig å gjøre det til en mistillitssak til hele pressen. Problemet er om man systematisk undergraver norsk presse, fortsetter kunnskapsministeren.

I februar skrev Keshvari en kronikk i Aftenposten hvor han hevdet at tradisjonelle medier er de største produsentene av såkalt «fake news».

I den ferske Medieundersøkelsen kommer det fram at 55 prosent av Høyre-medlemmer og 51 prosent av Ap-medlemmer mener det «i noen grad» forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter. 26 prosent av de spurte journalistene mener det samme. Frp-medlemmer var ikke med i undersøkelsen.

Panelet i Bergen, som foruten Røe Isaksen bestod av Ap-nestleder Hadja Tajik, politisk kommentator i VG Frithjof Jacobsen og politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen, stilte også spørsmålstegn ved om dem som besvarte undersøkelsen hadde forstått spørsmålet. Røe Isaksen mente det fremsto usannsynlig at 27 prosent av redaktørene i Norge tror de tradisjonelle mediene produserer falske nyheter.

– Det gjør inntrykk når statsråder og fremtredende politikere brenner aviser og omtaler aviser som Pravda. Det er klart det er noen som hører på det om politikere i sine kanaler jevnt og trutt forteller at mediene er upålitelige og at dette er noe mediene har funnet på, sier VGs Jacobsen om folks tro på mediene.

43 prosent av Høyre-medlemmene svarer i undersøkelsen at de mener media vil påvirke politiske prosesser.

– Det er et bilde av Sutre-Høyre, Jeg kjenner meg litt igjen i det, sier VG-kommentatoren og fortsetter:

– Det som er vanskelig med å være journalist av og til, er at politikere har vanskelig med å forstå at kommunikasjon kan være fri for et politisk formål. Om vi skriver noe om formueskatt er det for dem utenkelig at vi ikke har en politisk agenda. Men vi har ingen partipolitisk agenda med det vi gjør. Har vi det, skriver vi det tydelig på lederplass.

Der var Aftenpostens Trine Eilertsen noe uenig:

– Men om det er noe vi er opptatt av, som barnevern, løfter vi det opp. Det er jo politikk. I det ligger det en kritikk for noen som har ansvar for det. At det blir lest politisk må vi regne med, påpeker hun.

Røe Isaksen tok mediene delvis i forsvar:

– Norsk presse har ikke en partipolitisk agenda, og de har ikke noe ønske om å gjøre verre ting mot politikerne på høyresiden enn på venstresiden. Spesielt ikke når en ser på de politiske journalistene, hvor vel et lite flertall sier de ville stemt på de borgerlige partiene. Men det ligger noen ideologiske vurderinger i debattene man går inn i, som i dekningen av innvandring og integrering. Det er kanskje ikke bevisst, men det er et eksempel på at norsk presse har hatt en forståelse av stoffet som har farget dekningen, påpeker han.