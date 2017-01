Programleder Bård Tufte Johansen om sin første «Nytt på nytt»-sending: – Var nervøs og spent

Den nye «Nytt på nytt»-generalen var så redd for å gå glipp av store nyheter at han stod opp flere ganger i natt for å google.

Torsdag kveld satte Bård Tufte Johansen seg for første gang i programlederstolen i årets første utgave av «Nytt på nytt», som sendes på NRK TV fredag.

VG møtte ham rett etter den første sendingen som offisiell «Nytt på Nytt»-programleder. Før sin første sending tok den ferske programlederen seg en tur ut til publikum sammen med makkerne Pernille Sørensen og Johan Golden for å lodde stemningen.

– Jekk ned forventningene! Jeg er litt spent, jeg er det, smilte han tilhørerne.

Underveis i sendingen gikk ordene littegrann i ball enkelte steder, og da den faste sammensetningen av ord-oppgaven skulle gjennomføres slo Tufte Johansen først fast feil fasit, før han måtte leende innrømme at han ikke visste helt hvilket ord de skulle frem til.

Det er en blid Bård Tufte Johansen som møter VG rett etter sending.

– Hvordan synes du første sending gikk?

– Nei, ja, det blir litt rart å spørre meg om det, men jeg tror det gikk fint. Det ble jo litt ekstratagninger, og jeg var litt nervøs, så alt sitter ikke helt enda. Men det var veldig fine gjester, og god stemning fra publikum. Jeg tror det kan bli et ålreit program.

REDD FOR OMGANGSSYKE: Bård Tufte Johansen var blant annet redd for å få omgangssyke eller at Trump skulle angripe et land like før sesongpremieren og sin debut som programleder i på Nytt på Nytt. FOTO: Fredrik Solstad

– Har du gruet deg til den første sendingen?

– Ja, man er jo alltid spent og nervøs før slike ting. Jeg var oppe noen ganger i natt. Jeg to tingene jeg var mest redd for var at jeg skulle bli syk før sending. Sønnen min har omgangssyken, så jeg var redd jeg selv skulle bli syk. Også var jeg redd for om det hadde kommet masse store nyheter som jeg hadde gått glipp av, som at Johaug og Nortug hadde fått barn, eller Trump hadde angrepet et land eller noe. Så jeg stod opp et par ganger og googlet som en gal, hehe.

Det var i starten av oktober at nyheten om at Jon Almaas etter 17 år kastet inn håndkleet som programleder i Nytt på Nytt til fordel for nye utfordringer i TVNorge.

Samtidig ble det kjent at Bård Tufte Johansen var pekt ut som arvtageren.

«Jeg fikk ikke jobben som rådmann i Hordaland, men en skikkelig utfordring dette, tross alt. Da Zacharias (14) fikk høre jeg skulle lede «Nytt på Nytt» ble han først litt stolt så stille og alvorlig før han sa «Jon er veldig veldig flink da pappa». Det har han rett i. Heldigvis er det en skikkelig proff gjeng der oppe, og Jon skal gi meg sine beste råd.» skrev Tufte Johansen på sin Facebook-side etter at nyheten var kjent.



Kveldens sending er imidlertid ikke første gangen Tufte Johansen inntar programlederstolen i «Nytt på nytt». I 2011 var han vikar da Almaas skulle på oppdrag i Florida.

– Mer vitsete stil



– Hvor stort preg kommer du til å sette på sendingene?

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan. «Nytt på nytt» er jo et konsept som går bra, et program som har stor tradisjon hos folk. Jon var en dritflink programleder. Jeg skal forsøke å videreføre det, og ikke ødelegge noe. Men jeg er jo stand-up-komiker, og har nok litt en litt mer vitsete stil. Jeg får prøve å overraske panelet litt.

– Du sa i intervjuet med VG Helg forrige uke at du var redd for at folk ikke skulle le, hvordan synes du det gikk i dag?

– Det er selvfølgelig leit når folk ikke ler, også blir du overrasket av hva som funker og ikke, «oi det ler folk av ja». Vi må finne en måte å blande de kleine med det morsomme, og få til de overraskende øyenblikkene. Og noen sånne øyeblikk hadde vi. Jeg synes publikummet i dag var veldig fint.

I et portrettintervju i VG fortalte Tufte Johansen at han kom til å føle på uro når premieren nærmet seg.

Den nye programlederen, Bård Tufte Johansen (midten) håper han klarer å skape den gode dynamikken mellom gjestene og det faste panelet; Pernille Sørensen til venstre og Johan Golden til høyre. FOTO: Fredrik Solstad

– Jeg tenker: Skikkelig, skikkelig dårlig kommer det ikke til å gå. Men når det nærmer seg premieren, kommer jeg til å kjenne på uro. Jeg er på Twitter og i sosiale medier, så jeg stålsetter meg for mye dritt. Spørsmålet er: Skal jeg bare logge av, eller skal jeg ta det? Stå med kyse og regnklær i drittstormen. Eller skal jeg bare lukke alle vinduer? Jeg vet ikke ennå, sa han i intervjuet.

– Kommer du til å følge mye med på folks meninger om programmet i sosiale medier i morgen kveld?

–– Jeg har faktisk tenkt på at jeg burde leie inn en egen sosiale medier-ekspert til å ta seg av de greiene der. Hehe. Neida. Det er veldig hyggelig at folk følger med. Det er sesongen i sin helhet som blir avgjørende.

– Hvordan skal du feire ditt første Nytt på nytt-program?

– Jeg skal på P3-morgen klokken halv åtte i morgen, så ni-timen. Jeg snøvler jo litt i utgangspunktet, så det blir ikke noe feiring i kveld. Men fredag blir det premierefest med hele redaksjonen, og det gleder jeg meg veldig til.



Fornøyd



Pernille Sørensen synes det nye «Nytt på Nytt»-ankeret klarte seg godt i debuten.

– Det var veldig morsomt i dag! Bård er en strålende og veldig morsom fyr.

– Har han lagt noen føringer for ting han vil gjøre annerledes?

– Ikke som han har sagt til oss, sa hun og lo.

IKKE HAN NYE LENGER: Johan Golden er glad for at fersking-rollen ikke lenger er hans. Nå blir det Bård Tufte Johansen som får alle drittjobbene. FOTO: Fredrik Solstad

– Bård er en fyr som legger sjela si i programmet, sa Sørensen som mener det er èn vesentlig ting som er nytt.

– Det satt jo en ny person der, Jon hadde jo hår, det har ikke Bård.

Sørensen utdypet ikke hva som var annerledes, men hun tror seerne vil legge merke til endringer.

– Noe blir nok nytt, men vi jobber som vi pleier. Vi snakker mye om hva vi synes er gøy, og vi har jobbet tett med Bård de siste ukene, sa Sørensen til VG etter sesongdebuten.

Til forskjell fra sin forgjenger, Jon Almaas, valgte Tufte Johansen å stå oppreist foran «panelet under programintroduksjonen. Til det hadde Sørensen følgende å si.

– Litt nytt må man jo tørre på «Nytt på Nytt».

– Ikke slått i bordet



– Har han kommet med noen sterke ønsker om endringer i programmet?

– Han har ikke slått i bordet akkurat, ler Sørensen, og legger til.

– Vi er en redaksjon som jobber sammen og kommer med ideer, og Bård kommer med mange nye ideer han også, sier hun, uten å ville utdype disse.

Johan Golden kunne melde at han hadde en veldig god følelse etter dagens sending.

– Jeg har gått og gledet meg til dette lenge, og det var gøy.

– Er det noe som er nytt i denne sendingen?

– Vi har faktisk en ny kamerainnstilling som er nok til å få ristet folk opp fra fredagstacoen. «Nytt på nytt» er så satt program at det ikke skal så mye til for å overrraske. Bare at Bård stod under introduksjone i dag må sies å være et radikalt grep, ler han.

Golden sier det alltid er ekstra spennende med ny sesong, og han har gledet seg spesielt til denne.

– Nå er det gøy for meg å slippe å være «han der nye fyren», han som bli gitt alle drittoppgavene. Nå er det en ny rookie som må bære kaffe og sånn, ler han.

På spørsmål om Bård har kommet med mange nye innspill svarer Golden at det har han, men at alle blir stemt ned.

– «Er du gal» sier vi til han når han kommer med nye forslag, spøker Golden.

