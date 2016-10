Medietoppene kutter for milliarder - tjener millioner

Det er gode penger i trange tider for toppsjefene i Norges mediehus.

Felles for de fleste som leder mediebedrifter i Norge er at de har måtte ta nedskjæringer både i ansatte og øvrige utgifter de siste årene. Den digitale utviklingen har vært nådeløs både for tradisjonelle TV-hus og avishus.

I mai i år måtte TV 2-sjef Olav T. Sandnes varsle kutt på 350 millioner de neste årene. Selv tjente han i 2015 godt over 3,6 millioner kroner.

Men Sandnes er langt fra den eneste medietoppen som har kuttet i utgiftene de siste årene.

VGs publisher Torry Pedersen måtte kvitte seg med 40 årsverk tidligere i år, som et ledd i kostnadsbesparelser på opp mot 60 millioner kroner.

I fjor tjente han svimlende 6,4 millioner kroner.

Samme antall årsverk måtte sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten kutte denne høsten – ifølge NTB skal avisen spare opptil 100 millioner kroner. Men selv hadde Hansen godt over 3,1 millioner kroner i fjoråret.

Samtidig ble det kjent at opptil 75 av Adresseavisens 230 ansatte må gå, et ledd i Polaris Media-ledelsens plan om å spare 300 millioner kroner frem mot 2020.

Adresseavisen skal kutte mellom 110 millioner og 130 millioner i dette tidsrommet, mens den nyinnsatte redaktøren Tor Olav Mørseth tjente i 2015 drøye 1,5 millioner kroner.

Søsteravisen i Bergen, Bergens Tidende, har tatt flere kutt de siste årene. I oktober i fjor fortalte sjefredaktør Øyulf Hjertenes at avisen skulle spare inn 50 millioner i år, blant annet ved å kutte rundt 30 årsverk.

Han sitter selv med en millioninntekt på nesten 1,2 millioner kroner.

Heller ikke i Aller Media har kuttene uteblitt. Også sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet har redusert staben sin i flere omganger de siste årene, og i slutten av fjoråret kom meldingen om at Dagbladet og Aller måtte kutte nye 110 millioner kroner.

Markussen selv har en inntekt på nærmere to millioner kroner.

I 2014 måtte Aller Media ta kutt på 80-90 millioner kroner i sine publikasjoner, og Dagbladet varslet nedskjæringer av 50 årsverk.

Aller Media eier også magasinene Se og Hør, KK og Allers.

Og det stopper ikke der.

Discovery-sjef Harald Strømme har hatt mange oppturer de siste årene, men også han måtte gi ansatte den kjedelige beskjeden om innsparinger og nedbemanning tidligere i år.

Men Strømme sitter selv godt i det, og med en inntekt tett opp mot 5,6 millioner kroner er han blant de best betalte medietoppene i Norge.

NRK har tatt flere mindre kutt de siste årene, og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har varslet nye om ikke lisensen økes.Han tjente i fjor 3,2 millioner kroner.

Også konsernsjef i Amedia, Are Stokstad, har flere ganger hentet frem sparekniven de siste årene. Nå sist i annonseproduksjonen.

Amedia eier en rekke lokalaviser rundt omkring i Norg, og mange av avisene har hatt flere nedbemanningsrunder de siste årene.

Stokstad selv tjente godt over 3,5 millioner kroner i fjor.

I sommer ble det kjent at Dagens Næringsliv hadde tilbudt alle ansatte i redaksjonen sluttpakker, da avisen skulle spare 45 millioner kroner.

Sjefredaktør Amund Djuve tjente derimot gode penger, og i 2015 hadde han drøye 3,4 millioner kroner i inntekt.



Heller ikke mediekonsernet MTG, som blant annet eier P4 og TV3, har sluppet unna sparekniven. I 2015 annonserte de at hele 300 stillinger i konsernet skulle kuttes.

Administrerende direktør Morten Micalsen tjente selv rundt 3,1 millioner kroner i 2015.