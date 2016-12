Konflikter i NRK Buskerud før Mah-Rukh Ali sluttet

De ansatte i NRK Buskerud har hatt flere møter der de diskuterte arbeidsmiljø og forholdet til ledelsen.

Flere kilder i NRK-systemet beskriver et høyt konlifktnivå i NRK Buskerud etter at Ali overtok som distriktsredaktør i sommer.

Det skal ha vært samarbeidsproblemer mellom Ali og flere ansatte, får VG opplyst.

En kilde sier til VG at konfliktene har gått utover arbeidsmiljøet i redaksjonen.

– Jeg valgte selv å slutte og er glad for den lærerike tiden i NRK Buskerud, sier Ali til VG.

Klubbmøter om arbeidsmiljø



VG får også opplyst at det har vært klubbmøter i Buskerud der Alis lederstil og arbeidsmiljøet i redaksjonen vært blant temaene. Det ønsker ikke Ali å kommentere.

– Jeg valgte ikke å slutte på grunn av de dyktige ansatte i Buskerud. Nå tar jeg fatt på andre oppgaver, sier Ali.

Klubbleder Benedikte Fjelly i redaksjonsklubben til NRK Buskerud ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke Jannicke Engan, regionredaktør i NRK Øst.

Klubbleder i NRKJ, Richard Aune, kjenner ikke foranledningen til Alis avgang, men registrerer at hun har valgt å slutte.

– Det er NRKs ledelse som ansetter og skifter ut personer i ledelsen, og vi forholder oss til at hun har valgt å slutte, sier Richard Aune.

Nok en redaktør slutter

Samtidig som Ali slutter i jobben, forlater også Otto Haug stillingen som redaktør i NRK Østlandssendingen. Dermed forlater to av tre distriktsredaktører i region Øst stillingene sine i løpet av samme uke.

– Jeg har vært redaktør i 9,5 år, og fant at tiden var kommet for et skifte. Nå skal jeg gjøre andre oppgaver i NRK. Jeg tror ikke det er noen sammenheng mellom min fratreden og Mah-Rukh Alis, sier Haug til VG.

Regionredaktør Jannicke Engan avviser også at det er noen sammenheng mellom de to redaktørskiftene.

– Det er helt tilfeldig at det skjer omtrent samtidig.

Sluttet etter ti år



Det var i juni det ble klart at det profilerte nyhetsankeret Mah-Rukh Ali tok sluttpakke etter ti år i TV 2, og ble distriktsredaktør for NRK Buskerud. Da hun startet i jobben fortalte hun at hun så frem mot å lede andre til å prestere god journalistikk.

– Det blir både spennende og utfordrende, sa hun da.

Hun sluttet i TV 2 kun et år etter at hun returnerte til skjermen fra seks måneders permisjon, da hun studerte terrororganisasjonen IS.

Ali har tidligere jobbet i NRK i både «Dagsrevyen» og «Dagsnytt». Hun har også jobbet for Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen, før hun begynte i TV 2.

I mai varslet TV 2 at de måtte kutte 350 millioner kroner, og siden har en rekke av deres kjente profiler sluttet i kanalen. Totalt må 177 årsverk nedbemannes, og i slutten av oktober hadde 71 fått innvilget sluttpakke.