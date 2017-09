Hugh Hefner er død

WASHINGTON, D.C./OSLO (VG) Playboy-gründeren ble 91 år gammel.

Han døde fredelig i sitt berømte hjem Playboy Mansion i Los Angeles, omringet av sine kjære, skriver Playboy i en uttalelse. De skriver videre at han døde av naturlige årsaker.

– Min far levde et eksepsjonelt og meningsfylt liv som medie- og kulturpioner, og var en ledende stemme bak noen av de mest signifikante sosiale og kulturelle bevegelsene i vår tid ved å forsvare frihet, menneskerettigheter og seksuell frihet, sier sønnen Cooper Hefner.

Videre skriver sønnen at 91-åringen vil bli savnet av mange, blant annet kona Crystal, barna Christie, David og Marston, i tillegg til alle i Playboy Enterprises.

Startet med Marilyn Monroe



FØRSTE COVER: Slik så den aller første utgaven av Playboy ut. Skuespiller Marilyn Monroe prydet forsiden. Foto: , AP

Den amerikansk forretningsmannen er best kjent for å ha grunnlagt bladet Playboy, som for første gang ble gitt ut i 1953 med Marilyn Monroe på førstesiden. Hun er bare en av utallige kjente kvinner som har figurert lettkledd på forsiden av Playboy.

Andre kjente kvinner som har vært på fremsiden av bladet er Kim Basinger, Samantha Fox, Pamela Anderson og norske Lillian Müller, for å nevne noen ytterst få. Müller skal for øvrig være den mest fotograferte playboy-modellen gjennom tidene, og har vært på forsiden hele ni ganger.

Selv om bladet er mest kjent for sine lettkledde og nakne kvinner inneholdt det også ulike reportasjer, samt noveller. Flere kjente forfattere som Ian Fleming, Margaret Atwood og Haruki Murakami har bidratt.

Giftet seg med 60 år yngre kvinne



Hugh Hefner, som ble født i Chicago, Illinois 9. april 1926, jobbet før han startet det berømte magasinet som journalist for bladet Esquire.

På nyttårsaften i 2013 giftet 91-åringen seg med Crystal Hefner (31). De ble forlovet i 2010, og skulle etter planen gifte seg året etter, men fem dager før bryllupet dumpet hun sin 60 år eldre kjæreste, noe som førte til en offentlig skittentøyvask. To år senere giftet deg seg likevel.

Ekteskapet var Hefners tredje. Han har tidligere vært gift med Mildred Williams og Kimberley Conrad.

Selv om Hefner solgte Playboy Mansion i fjor hadde han en avtale med kjøperen om at han kunne få bo der så lenge han levde. Hjemmet hans har i flere tiår vært berømt for sine ekstravagante fester, jevnlig frekventert av det meste som kunne krype og gå av Hollywood-kjendiser.