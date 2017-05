Fox News-sjefen fikk sparken etter sex-skandaler - nå er han død

Roger Ailes (77) , den tidligere så mektige Fox News-sjefen som fikk sparken i fjor etter en serie med sex-skandaler, er død.

Det er hans enke som Elizabeth Ailes, som melder dette i en uttalelse som først ble gjengitt av Drudge Report - og senere av flere andre amerikanske medier, deriblant Fox News.

– Jeg oppriktig trist og knust over å meddele ar min ektemann, Roger Ailes døde i dag morges, skriver enken.

- Roger var en kjærlig ektemann for meg - og for sin sønn Zachary og en lojal venn, heter det videre i uttalelsen fra Elizabeth Ailes.

Hun giftet seg med Roger Ailes i 1998 - og sønnen Zachary ble født i 2000.

Sparkingen av den mektige Fox-sjefen Roger Ailes, ble i fjor sommer karakterisert som et av de mest spektakulære fall i amerikansk media noensinne.

Det var i juli i fjor det tidligere nyhetsankeret Gretchen Carlson saksøkte sin tidligere sjef, Roger Ailes, for seksuell trakassering. Det endte med at Gretchen Carlson inngikk et forlik med Fox på 170 millioner.

I uttalelsen skriver Elizabeth Ailes videre at ektemannen var en patriot som var oppriktig takknemlig for å leve i et land som ga han så mange muligheter gjennom hardt arbeid.

- Han hadde en karriere som strakk seg over mer enn fem ti år innenfor underholdning, politikk og nyheter som hadde betydning for millioner av mennesker. Så selv om vi sørger over hans død, hyller vi livet han levde, skriver fru Ailes,

Carlson påsto blant annet at Ailes hadde tatt showet hennes av lufta fordi hun ikke ville ligge med han. «Jeg mener du og jeg burde hatt et seksuelt forhold for lenge siden. Da hadde du vært god og bedre og jeg hadde vært god og bedre» skal han ifølge Gretchen ha fortalt henne i et møte i fjor høst.

Mens Ailes, som var med på å starte opp Fox-TV-selskapet for 20 år siden, hele veien har benektet enhver form for trakassering, tok Fox likevel avstand fra ham.

Ifølge Vanity Fair igangsatte Fox-toppsjefene James Murdoch og Lachlan Murdoch en gransking av Ailes, utført av et eksternt advokatfirma. en intern gransking som avdekket at Gretchen langt ifra er eneste kvinnen hos Fox som har opplevd Ailes klamme sexpress. Ifølge amerikanske medier var det snakk om opptil 25 kvinner.

Blant dem er kanalens største stjerne, Megyn Kelly. Og brått var det slutt for den en gang så mektige Fox-sjefen.

Selskapets eier, Rupert Murdoch ikke annet valg enn å fjerne favoritten sin, selv om det ifølge Los Angeles Times koster over 300 millioner kroner i kompensasjon til Ailes. Murdoch avbrøt faktisk egen sommerferie i St. Tropez, fløy til New York og satt seg selv inn som toppsjef i organisasjonen – inntil videre.