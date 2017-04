Avisen gikk på egen aprilspøk: – Det er bare å legge seg flat

Lørdagens brunsnegle-spøk i lokalavisen Telen endte opp som nyhetssak i avisens egen nasjonale nyhetsavis i dag.

«Skal ta sneglene fra lufta», står det å lese i dagens papirutgave av Rix.

Som om ikke flausen var stor nok med det – saken er i tillegg hovedoppslag på førstesiden av avisen, som er Amedias egen nasjonale, digitale nyhetsavis. Rix byr på en blanding av NTB-stoff og historier fra Amedias totalt 62 lokalaviser, deriblant Telen på Notodden.

Men det er altså ikke sånn at det er noe nytt prøveprosjekt på gang med å ta kverken på de forhatte brunsneglene ved hjelp av sprøyting fra helikopter. Det er rett og slett snakk om at desken i Rix har tatt aprilsnarren fra Telen for god fisk, skriver Medier24, som var først ute med å omtale fadesen.

Rix fikk altså ikke med seg at Telen senere på dagen gikk ut på nett med en presisering for alle som eventuelt ikke hadde skjønt at nyheten egentlig ikke var noen nyhet.

«Kampen mot brunsneglen fortsetter, for all del, men altså uten helikoptersprøyting, så langt vi vet. Men om noen tar opp ideen og gjennomfører dette som et prøveprosjekt som hele Sør-Norge kan dra nytte av – så værsågod», skrev Telen.

Klarer ikke å le av det



Magne Storedal, sjefredaktør i Romerikes Blad, har redaktøransvar for Rix. Han beklager sterkt det som har skjedd.

– De i riksredaksjonen som plukker saker fra mediesfæren, gjorde dette søndag. De så ikke at dette var en spøk, forklarer Storedal til VG.

– Burde de skjønt det?

– Ja, det burde de. Det er bare å legge seg flat, svarer han og legger til:

– Det er veldig uheldig i en tid med «fake news» at vi gjør denne typen feil. I den grad vi har svekket troverdigheten til pressen, beklager jeg på det sterkeste.

– Med tanke på at dette bunner i en aprilspøk, er det sånn at du innerst inne klarer å le av det?

– Ikke i dag, svarer sjefredaktøren.

Han forteller at flausen gikk opp for desken tidlig i dag.

– Vi har nå byttet førsteside digitalt og beklaget. Det vil imidlertid ta noe tid før leserne får oppdateringen.

Det er kun litt over en måned siden Magne Storedal og Romerikes Blad la seg paddeflate etter å ha publisert det avisen selv beskrev som en svært upassende illustrasjon av den gang «Hver gang vi møtes»- aktuelle Åse Kleveland, Benny Borg og Eldar Vågan.

