Facebook vil fikse feilen som gjør at du ikke kan blokkere Mark Zuckerberg

Som følge av en teknisk feil kan man verken blokkere Facebook-sjefen eller hans kone Priscilla Chan.

Helt siden 2010 har det ikke vært mulig å blokkere Facebook-grunnleggeren Mark Zuckerberg på Facebook. Da var det TechCrunch som la merke til det.

Nå har Buzzfeed prøvd å blokkere både Zuckerberg og kona Priscilla Chan, og de skriver at de får opp en feilmelding som lyder:

«Blokkeringsfeil. Beklager, det oppsto et problem ved blokkering av Mark Zuckerberg. Vennligst prøv igjen», skriver nettstedet.

Zuckerberg sier til Buzzfeed at hans team jobber med å fikse problemet, men at det kan ta noe tid å løse den tekniske utfordringen.

En talsperson for firmaet sier de ikke har noen «ikkeblokkerbare» profiler, men feilmeldingen dukker likevel opp også på andre profiler enn Zuckerberg og Chan.

– Folk som prøver å blokkere en profil eller en side kan få opp feilmeldingen om siden eller profilen har blitt forsøkt blokkert av mange på kort tid. Den meldingen hindrer ikke folk i å rapportere profiler og sider som de mener er i mot vår standard, forteller talspersonen.

I 2010 forklarte Facebook at de hadde gjort det for å forhindre at folk ble offer for blokkeringskampanjer.

– I sjeldne tilfeller vil en kampanje få folk til å blokkere en person. Meningen med dette systemet er å beskytte den som blir utsatt for slike kampanjer, sa en talsperson til Mashable da.