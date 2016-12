Marianne Aulie og Aune Sand venter sitt andre barn

Aune Sand (50) beskriver Marianne Aulie (45) som en fantastisk mor. Nå blir kunstnerparet foreldre igjen.

Marianne Aulie (45) kunngjorde i natt på sin Facebook-side at hun venter sitt andre barn.

– Det er eventyr å skulle få oppleve dette igjen, sier vordende pappa Aune Sand til VG.

Han forteller at familien skal fortsette å bo i New York, og at han gleder seg stort til tiden som kommer.

– Marianne er en fantastisk mor, så jeg gleder meg stort.

Det var TV 2 som først meldte om graviditeten.

Fra tidligere er Aulie og Sand foreldre til Aella Malove Bluebell Marie Ingeborg Hjørdis (4) som ofte kalles Lillemor. Fra tidligere har Sand sønnen Andrey og Aulie har datteren Alba (18).

Etter planen blir kunstnerparet Sand og Aulie foreldre igjen i mars.

– Nå blir det et par uker med juleferie hos familie i Norge, så blir det full rulle i New York.

Sand forteller at også datteren Lillemor, som snart fyller fem år, gleder seg til å bli storesøster.

– Hun syns det er veldig spennende. Jeg spurte henne om hvor babyen kommer fra og da sa hun «Den kommer ut av magen til Mamma», forteller Sand til VG.

