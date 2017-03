Marianne Aulie og Aune Sand har blitt foreldre for andre gang

«Vi er uendelig lykkelige og takknemlige over at hun starter sin livsreise», skriver Marianne Aulie om parets nyfødte datter.

Kunstnerparet Marianne Aulie (45) og Aune Sand (50) har fått ei datter.

Aulie avslører på Instagram at datteren ble født 4. mars.

«Ved Morgengry lørdag 4. mars kl. 07.13 kom LilleGull til verden. Vi er dypt takknemlige til dr. Mussalli og dr. Worth. Det første LilleGull så var trærne i Central Park. Vi er uendelig lykkelige og takknemlige over at hun starter sin livsreise», skriver Aulie til et bilde på Instagram.

På bildet kan man se Aulie med den nyfødte datteren foran Central Park i New York.

Det var Se og Hør som først omtalte saken.

Den nyfødte jenta er Aulie og Sand sin andre datter sammen. De ble i 2012 foreldre til datteren Aella Malove Bluebell Marie Ingeborg Hjørdis (5), som kalles Lillemor.

Fra tidligere har Sand sønnen Andrey (28) og Aulie har datteren Alba (18).

Da babynyheten ble kjent i fjor, fortalte Sand at familien skal fortsette å bo i New York.

– Marianne er en fantastisk mor, så jeg gleder meg stort, sa Sand til VG da.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Aulie og Sand torsdag.