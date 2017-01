Alt gikk galt da Mariah Carey skulle synge det nye året inn

Det gikk ikke helt etter planen da sangstjernen skulle fremføre hiten «Emotions» på Times Square nyttårsaften.

Popstjernen Mariah Carey fikk en ganske halvveis start på det nye året.

Hennes opptreden på «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacres» på Times Square i New York - som ble direktesendt på TV -ble nemlig alt annet enn en suksess.

Les også: Mariah Carey med porno-spøk

Under framføringen av sangen «Emotions» stoppet Carey å synge og begynte heller å snakke til publikum, mens hennes egne stemmer tidvis ljomet i playbacken.

På et tidspunkt ba hun publikum om å fullføre teksten for henne.

Ingen ordentlig lydsjekk



– Vi hører ingenting, sa Carey i løpet av de første sekundene av «Emotions».

Hun fortalte publikum etter det at hun ikke hadde hatt noen ordentlig lydsjekk.

– Vi får bare synge, sa hun videre, og påpekte at hiten nådde førsteplass på hitlistene.

Hun kunne imidlertid ikke følge notene, enten fordi hun glemte teksten eller fordi hun ikke ville framføre sangen når forholdene ikke var optimale.

– Vi får la publikum synge, sa hun.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og kritikken begynte raskt å hagle på Twitter.

Les også: Paradise-Iselin vil ta opp kampen med Mariah Careys julehit

Ifølge Los Angeles Times skal det ha vært tekniske problemer som gjorde at opptredenen gikk som den gikk.

Søndag morgen norsk tid hadde Carey følgende å si om det hele: