Marcus & Martinus med bursdagsslåt til prinsesse Victoria

Da duoen ble invitert til prinsessens 40-årslag, bestemte de seg for å ta med seg en helt spesiell gave.

Å få en spesialskrevet bursdagssang av selveste Marcus & Martinus er noe de fleste bare kan drømme om. Men når man er kronprinsesse er spillereglene kanskje annerledes.

14. juli er Victoriadagen, bursdagen til den svenske kronprinsessen. I år fyller hun 40 år, og det er planlagt storstilt feiring. Magnus Uggla, Malena Ernman og Jill Johnson skal opptre for kronprinsessen, men også Norges stjerneduo kommer for å underholde.

– Da vi ble spurt om å opptre på Victoriadagen satt vi i studio og jobbet med ny musikk. Vi ble jo veldig glade, og da snakket vi med produsentene og dem vi var sammen med. Vi lurte egentlig på hva man pleide å gi i gave til en kronprinsesse, sier Marcus Gunnarsen, via e-post fra pressekontakt Marte Schei.

Siden henvendelsen kom i januar, har tvillingene måttet holde tyst om overraskelsen.

– Vi er jo bare 15 år, så vi vet jo ikke hva man skal gi til en som fyller 40 år. Og så tenkte vi at vi skulle ta med noe vi hadde laget selv, noe som er hjemmelaget. Siden vi var i studio kom ideen om å lage en helt egen sang til kronprinsessen. Det har vært veldig gøy å ha dette som hemmelig prosjekt, sier Martinus Gunnarsen.

I låten synger de om at verden ble et hakk lettere da kronprinsessen kom til verden for 40 år siden, og at stjernene lyste enda litt sterkere. Låten har de titulert «On This Day».

Arrangementet startet torsdag med golfturnering. Fredag hylles prinsessen på Stockholms slott, mens resten av feiringen foregår på kongefamiliens sommerresidens på Solliden på Öland. Victoriadagen har blitt feiret siden kronprinsessen var to år gammel, og siden 1996 har kjente artister opptrådt på dagen.

Feiringen fredag sendes live på SVT1.