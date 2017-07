Sekserne haglet da VG ba de unge publikummerne anmelde Marcus og Martinus-konserten i Oslo søndag kveld.

– De er sykt kjekke og søte! Ja, og flinke da, sier 10 år gamle Maja Myhre Ishak fra Porsgrunn. Hun og søsteren Henny (8) synger med på samtlige tekster, når idolene serverer dem favorittlåt på favorittlåt i sommersola på Voldsløkka.

På spørsmål om hva Maja tenker på mens hun står og betrakter Trofors-duoen utbryter hun:

– Masse hjerter, og gir to tomler opp.

SJARMERT: Kjekke og søte tvillinger, samt bra musikk, var det som måtte til for terningkast seks fra søstrene Maja og Henny Myhre Ishak. Foto: Krister Sørbø , VG

De to søstrene er ikke i tvil når de skal oppsummere konserten: – Terningkast seks, og sykt bra! Det var mye bedre enn vi hadde trodd det skulle bli, roper de med det lille de har igjen av stemme.

Til sammen hadde 33.000 mennesker møtt opp for å få med seg de populære 15 år gamle tvillingene opptre på den splitter nye festivalen «Oslo Sommertid», på Voldsløkka mellom Sagene og Tåsen.

Også Isac Elliot, Sval, Alex Aino og de tyske tvillingene Lisa & Lena var blant navnene som trakk menneskene til festivalen.

Singapore

Med både svenske og danske flagg vaiende blant publikum var det tydelig at det ikke bare var nordmenn som hadde tatt turen. Iida (8) og Vilma (11) Rouru var likevel trolig de som hadde hatt den lengste flyturen. De kom helt fra Singapore.

JOBBET HARDT: Etter topp score på alle mattetester fikk Vilma og søsteren Iida Rouro reise helt fra Singapore for å se Marcus og Martinus. Foto: Krister Sørbø , VG

Vilma, som er den aller største fanen av de to, har jobbet lenge og hardt for å få se favorittsangen «Like it Like it» live. Hun ble nemlig lovet konsertopplevelsen hvis hun gjorde det bra i matte. Topp score på alle tester førte til mer enn bare fornøyde foreldre, og hun blir tom for ord når favorittene endelige spiller yndlingslåta.

– Det er den eneste musikken jeg hører på. Jeg hører på dem hele dagen, sier 11-åringen.

Også hun er dermed raus når hun skal la terningen vise hva hun synes.

– Definitivt seks!

Litt skeptisk

ALENE: Eiolf var den eneste av de VG snakket med som ikke ga søndagens konsert en sekser. Foto: Krister Sørbø , VG

– Dette er en av våre beste konserter noensinne, sier Marcus & Martinus fra scenen etter en drøy halvtime. Og alle, bortsett fra én, av de VG snakker med ser ut til å være enige.

– Jeg syntes det var litt vanskelig å se, og så er det kanskje ikke helt min type artister, sier 10 år gamle Eiolf Hatlo.

Han vil først gi dem terningkast fire, men ombestemmer seg og ender opp på femmeren.

– Det var jo bra, men jeg tror søsteren min likte det bedre. Hun sa at hun allerede har hatt den beste sommerferien noensinne, forteller han.

Eiolf var mest fan av konfettien, men syntes også det var ekstra kult da en av publikummerne fikk komme opp på scenen.

Da 15-åringene skulle synge låta «First Kiss» ba de nemlig Emilie (13) om å komme og bli med dem. Til manges store misunnelse satt hun i en stol på scenen under hele låta, og hun slet med å holde tårene tilbake.

SMELT: Klemmene fra de populære tvillingene var mange da Emilie (13) fikk komme opp på scenen under låta «First kiss» Foto: Krister Sørbø , VG

ENDELIG: Ulrik fikk se Marcus og Martinus for første gang søndag. Foto: Krister Sørbø , VG

– Skal høre på dem for alltid

Eiolf er, kanskje ikke overraskende, alene om å gi terningkast fem. Sekserne hagler, også fra seks år gamle Ulrik Steenslid fra Stryn. Han har hatt lyst til å se dem så lenge han kan huske.

– De er flinke, og så har de veldig tøffe klær, mener han.

Mamma Therese Svarstad bekrefter at dette er en stor dag for sønnen, som lar samtlige sanger gå på repetisjon når de er hjemme på Vestlandet.

Inntrykkene er mange for seksåringen som søndag kveld fikk se idolene sine for aller første gang.

FAN: Thea (10) skal høre på Marcus & Martinus for alltid. Foto: Krister Sørbø , VG

Men også for de litt mer garvede tilhengerne er det ingen tvil: Trofors-duoen leverer gang på gang. Det mener 10 år gamle Thea Bernes, som har sett Marcus & Martinus spille tre konserter før.

– Jeg skal høre på musikken deres for alltid, sier hun fra skuldrene til pappa imens 15-åringene får publikum til å hoppe til favorittlåten hennes «Girls».