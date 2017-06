Miranda Kerr ga avkall på smykker verdt 69 millioner kroner

Det amerikanske justisdepartementet hevder smykkene ble kjøpt med stjålne midler.

En stor svindelsak ble i fjor rullet opp i forbindelse med et Malaysisk fond – 1MDB. Fondet ble opprettet av myndighetene i Malaysia med formål å gagne det malaysiske samfunnet, men justisdepartementet i USA mener at 428 milliarder kroner skal være på avveie.

Giftet seg: Miranda Kerr og Evan Spiegel

Fikk i gave

Siste oppdatering i saken er nå at den australske modellen Miranda Kerr (34) har levert fra seg smykker verdt 69 millioner kroner. Årsaken er at påtalemyndigheten hevder smykkene er kjøpt til modellen av en malaysisk finansmann med stjålne midler. Det skriver The Guardian tirsdag.

En talsperson opplyser til Dow Jones newswire at Kerr har samarbeidet villig fra start.

– Ms. Kerr vil fortsette med å bistå i saken der hun kan, sier den ikke-navngitte kilden.

Hun skal ha mottatt smykkene som gaver i 2014. Finansmannen skal være i kjernen av korrupsjonssaken.

Husker du dette? Miranda Kerr og Orlando Bloom skilles

Overdratt rettigheter

Filmproduksjonsbyrået Red Granite Pictures skal være sentrale i den pågående svindelsaken, og tre storfilmer skal ha blitt finansiert av stjålne midler.

«Wolf of Wall Street», med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, handler om å hvitvaske penger. Ironisk nok er det også det svindelsaken i Malaysia skal handle om. Filmen skal ha blitt finansiert med 100 millioner kroner fra byrået, varslet myndighetene i juli i fjor.

Tidligere denne måneden ble også filmene «Dum og dummere To» og «Daddy's Home» inkludert i saken. Rettighetene til filmene skal nå være overdratt til justisdepartementet.

Red Granite Pictures har hele tiden nektet for bevisst å ha tatt imot ulovlig midler, og er fortsatt aktivt.

Skytedrama: Prøvde å bryte seg inn hos Miranda Kerr