Mah-Rukh Ali går til CARE

Den tidligere redaktøren blir sjef for kommunikasjon og samfunn i bistandsorganisasjonen.

Mah-Rukh Ali starter i jobben allerede 22. august ifølge pressemeldingen fra Care. Care er en bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter, ifølge deres nettside.

I pressemeldingen fra organisasjonen står det at hun blir sjef for Care Norges avdeling for kommunikasjon og samfunn.

– Dette er en spennende jobb. Jeg er opptatt av kvinner og likestilling, og ser frem til å jobbe med dette i en internasjonal organisasjon som Care, sier Ali i pressemeldingen.

Generalsekretær Gry Larsen ser frem til å jobbe med Ali.

– Mah-Rukh har stor kompetanse og erfaring med kommunikasjonsarbeid. Vi gleder oss til å jobbe sammen med henne her i Care, sier Larsen i pres semeldingen.

Det var Medier 24 som først omtalte saken.

23. desember i fjor ble det klart at Ali sluttet i jobben som redaktør for NRK Buskerud. Det var kun et halvt år etter at det ble offentlig at hun startet i jobben.

Hun sa da at hun selv valgte å slutte i jobben.

– Jeg vet det blelitt kort, men sånn er det bare av og til sa hun da.

Ifølge det VG fikk opplyst i desember var det konflikter i NRK Buskerud som førte til at hun sluttet.

Ali har tidligere jobbet som nyhetsanker i TV 2, der var hun i seks år. I 2015 hadde hun hatt et halvt års permisjon hvor hun studerte IS ved prestisjeuniversitet i Storbritannia. Hun ga også ut bok høsten 2015.

Da hun sluttet i jobben i NRK sa hun at en ny bok muligens var blant planene for 2017.