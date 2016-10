Mads Ousdal og Heidi Ruud Ellingsen har blitt foreldre

Det fortalte Ousdal fra scenen på Nationaltheatret.

Ousdal spiller for tiden i «Vilanden + En folkefiende» på Nationaltheatret, og fra scenen i forrige uke fortalte han selv om at han var blitt far. For mens hans far, Sverre Anker-Ousdal, sto på scenen da han ble født, var Ousdal selv med på sitt barns fødsel, kunne han opplyse.

Nationaltheatret avlyste nemlig en forestilling for at Ousdal skulle få være med på fødselen.

Ousdal ønsker ikke å kommentere hverken fødselen eller hvorfor han snakker om fødselen fra scenen overfor VG.

Informasjonssjef Øystein Hygen Christensen bekrefter til VG at de avlyste en forestilling av «Enemy of the Duck» fordi Ousdal var forhindret fra å spille. Han understreker at alle som ble berørt av avlysningen har blitt tilbudt kompensasjon.

– Vi gratulerer og er glade på Mads' vegne. Mads er nå tilbake på hovedscenen i Vildanden + En folkefiende, skriver Christensen i en sms til VG.

Jobbet sammen lenge før de ble et par

Paret annonserte at de ventet barn i juni, da Ellingsen ga fra seg rollen som Solveig i «Peer Gynt»-spelet på Gålå i sommer.

– Det vokser et lite menneske inni magen min, noe jeg gleder meg veldig over, fortalte Ruud Ellingsen til Gudbrandsdølen Dagningen i juni.

Skuespillerparet bekreftet kjærligheten i oktober 2015. De to hadde vært kolleger i en årrekke, men Ousdal fortalte at på en skitur den vinteren endret forholdet seg.

– Da opplevde i hvert fall jeg at Heidi sang til meg – nærmest inn i øret. Det kan også ha vært for at hun var veldig sliten, men det opplevdes som sensuell hvisking. Det var veldig rørende, og har festet seg, sa han til Senkveld i 2015.

De to har jobbet sammen i blant annet Peer Gynt-spelene og i Mary Poppins som gikk i fjor høst. Ousdal fortalte da at Ruud Ellingsen var en begavelse på alle plan. I et intervju med VG + i fjor kunne Ruud Ellingsen røpe at hun var veldig glad for å spille mot Ousdal både her og der.

– Mads er en svingod skuespiller, i tillegg er han utrolig musikalsk og har et skjult talent som danser, så han er jo den perfekte medspiller.