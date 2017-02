Madonna har adoptert tvillinger

Superstjernen har adoptert to fire år gamle jenter fra Malawi.

Under et bilde av seg selv hånd i hånd med tvillingene bekrefter hun at adopsjonsprosessen nå er ferdig.

Hun skriver videre at hun er «overlykkelig for at de nå er en del av familien».

– Jeg er dypt takknemlig for alle i Malawi som har gjort dette mulig, skriver hun, og ber mediene om å respektere privatlivet i tiden som kommer.

Fra før har superstjernen to elleve år gamle barn fra Malawi–David og Mercy, som ble adoptert i henholdsvis 2006 og 2009.

Hun har også barna Lourdes Leon (20) og Rocco Ritchie (16).

Ifølge BBC viser rettsdokumenter at Madonna nærmest følte seg forpliktet til å adoptere de fire år gamle tvillingene Esther og Stella fra et barnehjem da hun fikk informasjon om deres bakgrunn gjennom sin veldedighetsarbeid.

Moren døde ifølge dokumentene kort tid etter fødselen, mens faren giftet seg med en annen kvinne.

Barna skal derfor ha blitt overlatt til besteforeldrene, som ble overveldet av å skulle oppdra tvillingene og søsknene.

