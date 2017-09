Lova (12) sovnet inn etter å ha fått oppfylt sitt siste ønske

Tolvårige Lova fikk oppfylt sitt siste ønske i livet: Å få møte sin store helt Eric Saade.

Lova har i lengre tid kjempet mot leukemi, og gjennom Facebook-gruppen «Ellas Hjältar» fikk hun oppfylt drømmen om å få møte Eric Saade.

Tirsdag kom artisten, som opptrådte for Sverige i Melodi Grand Prix i 2011, til sykehuset for å besøke jenta. Nå er hun gått bort.

FIKK HANSKEN: Eric Saade hadde med seg hansken han brukte under den svenske GP-finalen i 2010 som gave til Lova. Foto: Privat

– Da jeg forlot henne var det med et knust hjerte, og sint på en måte. Alle kan forstå hvorfor. Ingen barn skal måtte bli utsatt for kreft. Noen timer senere sovnet Lova inn, og nå slipper hun kreften og all lidelse den fører med seg, men i dag er en sorgens dag, sier Saade til VG. -Jeg kommer aldri til å glemme Lova og hun kommer alltid til å være en stjerne på min himmel.

Saade har også i et Facebook-innlegg skrevet om det sterke møtet, hvor de to drakk kaffe og tegnet gipsskulpturer. Saade ga Lova en spesiell gave: Hansken han brukte under fremføringen av låten «Manboy» i den svenske GP-finalen i 2010.

– Jeg synes hun er mye finere med den enn meg. For å være ærlig så ønsket jeg at hun skulle tenke på noe annet enn sin daglige «krig». Ikke slutt å gi penger til kampen mot kreft, skriver Saade.

Catja Karlberg er initiativtaker til kampanjen «Ellas hjältar». Hun sier Lovas familie er takknemlige for at Saade oppfylte datterens siste ønske.



– Hun kjempet virkelig helt til det site for å få treffe ham, sier hun til Aftonbladet, som omtalte saken først.

Kampanjen har også samlet inn penger for å renovere Lovas soverom, men dessverre fikk hun aldri sjansen til å komme hjem.