Simon Cowell vil lage veldedighetslåt til brannofrene i London

Musikkmogulen vil samle inn penger til pårørende av «Grenfell Tower»-brannen.

Natt til onsdag utbrøt det kraftig brann i høyblokken «Grenfell Tower», hvor 17 mennesker er meldt omkommet. Brannen har rystet London, og flere kjente personer har vist sin støtte til ofrene gjennom sosiale medier, blant annet Ed Sheeran, Rita Ora og Sam Smith.

Torsdag skal artisten Adele ha besøkt et av sykehusene hvor det lå flere skadede fra brannen.

Torsdag kveld gikk musikkmogul Simon Cowell ut på Twitter, og fortalte at han planlegger å lage en singel til inntekt for ofrene. I plateselskapet Syco Records har han artister som Louis Tomlinson, Little Mix, Il Divo og Fifth Harmony i stallen.

Det er foreløpig ikke kommet noen flere detaljer om singelen.

Politiet forteller at det kan ta flere uker, kanskje måneder, å gjennomsøke hele høyblokken. Torsdag uttalte politisjef Stuart Cundy at han ikke håper antall omkomne ville bli tresifret. Mange er fortsatt savnet, og flere ligger på sykehus og er kritisk skadet.