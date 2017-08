Søstrene Hjorth med hver sin skildring av samme situasjon

Vigdis Hjorths «Arv og miljø» ble en av fjorårets mest omtalte bøker. Nå har søsteren Helga Hjorth skrevet boken «Fri vilje» som tilsvar.

I «Arv og miljø» skriver Vigdis Hjorth om konflikter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det handler blant annet om en far som begår overgrep, og boken ble utgangspunkt for en opphetet debatt om såkalt virkelighetslitteratur.

VGs anmelder trillet terningkast fem: En fryd å lese

Også Helga Hjorths debut «Fri vilje» er en virkelighetsroman. Den tar for seg den samme familiehistorien, men fra et annet ståsted.

– Det var en uvirkelig følelse. Alt sto der, men våre tanker og motiver var analysert og filtrert. Samtidig var det et hardt slag mot min far som er død og ikke kan forsvare seg. Også moren min ble utsatt for forferdelige beskyldninger. Sånt skal man ikke slippe unna med, sier Helga Hjorth til Aftenposten.

Les også: Vigdis Hjorth vant Kritikerprisen

Avisens hovedanmelder og kommentator Ingunn Økland sier det er første gang i norsk litteraturhistorie at det skrives en roman som et forsvar mot en annen, skrevet av en levende modell fra denne andre romanen.

– Ved å velge romanformen skaffer hun seg den samme kunstneriske ytringsfriheten som Vigdis Hjorth er beskyttet av. Helga Hjorth repeterer, og karikerer, søsterens litterære metode: «Fri vilje» lanseres som en roman og har oppdiktede navn, men fiksjonaliseringen er på et minimumsnivå, skriver Økland i avisen.

Stor oversikt: Dette mener VG-anmelderne er fjorårets beste bøker