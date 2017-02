Linnea Myhre: Serien «Innafor» gjør unge enda mer usikre

Linnéa Myhre mener at NRK-programmet «Innafor» i verste fall gjør at intimkirurgi oppfattes som mer fristende enn avskrekkende. NRK kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Forfatter, foredragsholder og blogger Linnéa Myhre kritiserer NRK og programleder Emma Clare Gabrielsen i en kommentar i Morgenbladet. Myhre mener at den undersøkende dokumentarserien «Innafor» gjør unge mer usikre enn de allerede er.

Les også: Myhre var livredd for hva folk ville synes om roman nummer to.

I første episode av NRK-serien utforsker programleder Emma Clare Gabrielsen intimkirurgi, og får selvkjenne på kroppen hvor lett det er å få komplekser for noe man i utgangspunkter ikke har komplekser for.

Myhre skriver blant annet at «Det fremstår som om programskaperne ikke helt har fått det de ønsket seg: En kritisk vinkling mot den ekstremt voksende trenden intimkirurgi, der kirurgen får rollen som uetisk og pengegrisk eldre mann, som utfører operasjoner i underlivet på helt normale jenter.», og at «NRK sier: Den perfekte vagina finnes, og slik ser den ut.»

Fikk du med deg: Myhre skriver om kjærlighetssorgen

Uenige i premisset



Prosjektleder for «Innafor», Tove Austad i NRK, svarer på redaksjonens vegne, og forteller til VG at de ikke er enige i premisset for Myhres kritikk:

– Jeg mener vi ikke sier at den perfekte vagina finnes. Tvert imot mener jeg at vi viser at det finnes et utrolig stort mangfold, sier hun.

(Saken fortsetter under klippet fra serien «Innafor»)

– Når kirurgen sier at man kan operere bort et dårlig selvbilde, står det for hans regning, og vi har flere kilder som sier det motsatte i dokumentaren, påpeker Austad.

Myhre spør i Morgenbladet også hvorfor programleder Gabrielsen velger å utsette oss for flere detaljer om underlivet enn vi trenger å vite.

«Emma Clare, som tilsynelatende er på seerens lag, tar støyten og innrømmer underveis hvor lett hun selv har blitt negativt påvirket av prosjektet. Hvorfor hun ønsker å utsette oss for det samme — ved å presentere oss for flere detaljer enn vi er tjent med — er for meg imidlertid en gåte.»

I fjor: Linnéa Myhre hudflettet blogger Isabel Raad.

– Det virker som hun mener vi skal beskytte folk fordi de er unge og sårbare – og hun vil unngå detaljene. Jeg tenker at vi kanskje heller burde vist fram enda flere underliv - for å vise fram mangfoldet, sier NRK-prosjektleder Austad.

UTFORSKER: Emma Clare Gabrielsen utforsker selv ulike temaer som programleder for dokumentarserien «Innafor» på NRK. Foto: Snorre Tønset , NRK

– Vil at seerne skal tenke selv



Myhre innrømmer at hun selv ble mer usikker etter å ha sett programmet:

«I ønsket om å opplyse, og kanskje til og med arrestere en usunn trend, sitter jeg igjen med spørsmålet om jeg ikke burde operere meg, jeg også. Det tror jeg ikke var NRKs hensikt.»

På spørsmål om denne kritikken avskrekker NRK, svarer Austad:

– Nei, absolutt ikke. Vi vil jo skape debatt. Fortrinnsvis debatt om fenomenet og ikke formen, men all debatt er bra debatt!

Les anmeldelsen av «Innafor»: Mer av dette



– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Vi har fått enormt mye av tilbakemeldinger, og det er mulig vi har fått én eller to som sier noe lignende som Myhre, men mange færre enn vi trodde. Vi var forberedt på det, siden vi ikke er moralistiske eller tar et tydelig standpunkt, sier hun og utdyper:

– Det er vel det som skiller oss fra mange andre dokumentarer, at vi er åpnere i innfallsvinkelen vår: Vi går åpent ut uten å ha en tydelig agenda - for å undersøke et fenomen i tiden og overlater til folk å tenke selv. Emmas egne prosess i det kom underveis, vi syntes det var en dokumentarisk interessant prosess at hun selv begynte å kjenne på at hun fikk komplekser. Vi håper og tror at det er en moderne måte å fortelle historier på.

KRITISK: Blogger og forfatter Linnéa Myhre har vært åpen om sin lange kamp mot spiseforstyrrelser. Her er hun avbildet i 2014. Foto: Trond Solberg , VG

Linnéa Myhre på sin side mener NRK lett kunne unngått å bidra til komplekser:

«Det kunne ha vært gjort enkelt. Unngår vi de mest konkrete detaljene, er det vanskeligere for oss å sammenligne oss. Jeg kan illustrere det på denne måten: Får jeg ikke vite vekten og midjemålet til forbildet mitt, har jeg ingenting å måle meg etter. Får jeg ikke oppgitt hvor lite eller mye samme forbilde spiser, må jeg selv tilpasse hvor mye mat kroppen min trenger. Lar NRK være å gi meg malen på hvordan underlivet mitt egentlig burde sett ut, hadde jeg aldri trengt å tenke tanken.»

Les mer: Linnéa Myhre følte seg misbrukt

VG har vært i kontakt med Linnéa Myhre, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– I researchen vår fant vi at intimkirurgi allerede er noe som opptar mange flere unge kvinner enn vi trodde. Fagfolk som snakker mye med unge mennesker sier de veldig ofte får spørsmål om det. Vi går åpent ut og belyser fenomenet fra ulike sider, og ønsker ikke å moralisere over det. Vi har tro på at unge mennesker klarer å ta gode valg ut fra informasjonen vi gir, understreker prosjektleder Austad.