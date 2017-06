Lindsay Lohan tilbake på TV-skjermen – sammen med Harry Potter-stjerne

Lindsay Lohan (30) har mange skandaleoverskrifter bak seg, men returnerer nå til TV-skjermen i humorserien «Sick Note».

«Mean Girls»-stjernen blir å se i andre sesong av «Sick Note» som nå er i gang med filmingen. Sesong én har ennå ikke nådd skjermen, men forventes å sendes til høsten på den britiske TV-kanalen Sky 1.

Det var hun selv som kunngjorde nyheten på Twitter, sammen med bilde med to av seriens sentrale skuespillere.

Hovedrolleinnehaver er ingen ringere enn Rupert Grint, som hadde rollen som Ron Weasley i Harry Potter-filmene.

I serien spiller han lystløgneren Daniel Glass, som sliter med forholdet sitt og en forsikringsjobb som ikke går noen steder. På toppen av det hele får han diagnostisert en dødelig sykdom av sin inkompetente lege (spilt av Nick Frost), som anbefaler pasienten å holde tett.

Lohan skal spille datteren til Daniel Glass' sjef.

Den amerikanske skuespilleren har slitt mye med rusproblemer, og vært inn og ut av rehabilitering. Hun har også flere arrestasjoner bak seg, og skapt furore på sosiale medier, senest da hun fornærmet en hel by med en Brexit-tweet.

For et år siden tok hun til Snapchat og anklaget forloveden Egor Tarabasov for å være utro, og snakket senere ut om det voldelige forholdet i et stort intervju med Daily Mail.