Kulturpersonligheter slakter regjeringens «kjendisfest»

– Jeg tror ikke at en fest for Marcus & Martinus er det kulturlivet trenger mest, sier forfatter Vidar Kvalshaug.

Som VG meldte torsdag skal regjeringen tirsdag tromme sammen en stor fest for norske kulturfolk med suksess i utlandet.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) forklarte blant annet at hun synes Norge har vært flinkere til å hylle sine idrettsstjerner, og at tiden er kommet for å gjøre mer for kulturfolket.

Blant de forventede 250 gjestene er artistene Seeb og Marcus & Martinus, skuespiller Pia Tjelta, forfatter Åsne Seierstad og regissørene Harald Zwart, Joachim Rønning og Espen Sandberg.

– Er det dette skattepengene mine går til?

Saken har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier – med negativ slagside.

– Spennende å se hvem som faktisk dukker opp. Det er vel nesten det flaueste man kan stille opp på, skriver forlags- og plateselskapsmann Christer Falck i en diskusjonstråd på Facebook.

SPENT: Christer Falck. Foto: ODIN JÆGER

Han ønsker ikke å utdype overfor VG.

– Helleland kunne bygget kupler. I stedet feirer hun de som overlevde for egen maskin. Det er bare så synd at det å ta eierskap til etablerte suksesser ikke er en kulturministers fremste oppgave, skriver forfatter Guri Idsø Viken på VGs kommentarside.

Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidende, melder dette på Twitter:

Forfatter og forlagsansatte Vidar Kvalshaug lurer på hvor mange arbeidsstipender festen vil koste, og går dernest lyrisk til verks:

Han får støtte av forfatter, Humanist-redaktør og Vårt Land-spaltist Didrik Søderlind:

INVITERT: Marcus og Martinus. Foto: NTB SCANPIX

– Gjør kanskje ikke jobben

Kulturpolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Ståle Sørensen, er heller ikke overbevist om at festen er det beste tiltaket for å hylle norsk kultur.

– Kulturministerens oppgave er å holde frem kultur som ikke får så mye oppmerksomhet. Jeg er ikke sikker på at Marcus & Martinus går inn i den kategorien, sier Sørensen.

Han mener at et konsept som Idrettsgallaen ikke er overførbart til kulturlivet.

– Idrett er veldig målbart. Løper du fortest er du best. Innenfor kultur er det mer komplisert i henhold til hva som er kvalitet og hva vi bør bygge på. Kulturministeren har en veldig stor oppgave ved å peke på det som er viktig. Ved å invitere så bredt gjør hun kanskje ikke den jobben hun skulle gjort.

Sjefdramaturg på Det Norske Teatret og leder i kulturpolitisk nettverk i SV, Carl Morten Amundsen, er ikke overbevist om at arrangementet er et viktig bidrag til kultur-Norge.

– Helleland treffer ikke alltid blink. Det gjør hun ikke nå heller. Det er ganske langt unna, sier han.

– Hele spekteret

Etter å ha blitt presentert for reaksjonene forteller kulturminister Linda Hofstad Helleland at regjeringen har invitert kunstnere fra alle kultursjangre, og at det ikke dreier seg om noen kjendisfest.

INVITERT: Hollywoodregissør Harald Zwart. Foto: MAGNUS SUNDHOLM

– Det kommer veldig mange som ikke er spesielt kjent, men som har gjort det veldig bra i sin sjanger i utlandet, sier hun.

Hun nevner som eksempler arkitekter, scenekunstnere og designere.

Helleland sier det er fagfolk i Kulturdepartementet og fra kunstnerorganisasjoner som har utarbeidet gjestelisten.

Akkurat hvilke kriterier som er lagt til vurdering for hvem som ble invitert, har hun ikke kjennskap til.

– Det er første gang dette gjøres innenfor kulturlivet. Det er veldig forutsigbart at det kommer noen reaksjoner når man prøver på noe nytt innenfor kulturfeltet, sier hun.

Det blir heller ikke «hæla i taket», ifølge Helleland.

– Det er kun noen timer med faglig samtale, utenriksministeren holder tale, så holder jeg tale, og så blir det litt mat og drikke.