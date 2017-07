Helge (84) etterlyste venner – i kveld var han på konsertdate med kulturministeren

Helge Svedal lette etter en venn å dele kulturelle opplevelser med. Fredag kveld fikk han kulturministeren som følge.

VG skrev tidligere denne måneden om 84-åringen Helge Svedal som via Facebook søkte etter noen som ville dele kulturelle opplevelser med ham, et innlegg som senere ble delt over 300 ganger.

Bakgrunn: Helge (84) etterlyste venner på Facebook – kulturministeren meldte seg

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var én av dem som fikk med seg oppdateringen, og hun slo til og inviterte Helge med. Ting skjedde ganske raskt, og allerede i kveld var de å se sammen på konsert. De to gikk sammen på åpningskonserten under Olavfestdagene, Pilgrim med Trondheimsolistene og BBC Singers.

VG fikk tak i begge to etter konserten i Nidarosdomen.

– Det var helt fantastisk! Jeg svever! Det blir vanskelig å ta seg ned etter en så herlig dag, sier Svedal til VG.

I NIDAROSDOMEN: Kulturministeren inviterte Helge Svedal på åpningskonserten under Olavfestdagene i Trondheim. Foto: Privat

Han møtte nemlig kulturministeren tidligere på dagen, i Borggården i Trondheim hvor det var offisiell åpning ved kulturministeren. Helge fikk sitte på første rad, og fikk seg litt av en overraskelse, forteller kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Jeg fortalte om han i åpningstalen, og da fikk han stormende applaus fra alle som var der. Og så møttes vi igjen i ettermiddag til konserten. Han hadde skrevet et dikt til meg om det han hadde opplevd, det var rørende. For en utrolig fin mann, en ordentlig sjarmør, sier Helleland.

Rykket inn kontaktannonse: Nå er ikke Reidun (91) ensom lengre

Helge Svedal sier han kommer til å leve på denne dagen lenge.

– Jeg har ikke slappet av et sekund! Jeg hadde med meg barnebarnet også, og nå skal jeg tenke på konserten og gjenoppleve den igjen, forteller han.

Utspillet hans på Facebook har fått stor oppmerksomhet. Og mange har kontaktet Helge.

– Jeg har fått 600 nye Facebook-venner! Men det var en som bodde i nærheten som vil gå tur med meg som jeg mistet telefonnummeret til, så hvis vedkommende leser dette så ta kontakt!

Og begge to har lyst til å møte hverandre igjen:

– Jeg håper vi treffes igjen, og at flere gjør som han. Han er et herlig og positivt menneske. Helge har vist at det går an, sier Helleland.

– Ja, det håper jeg virkelig, dette ga mersmak, svarer Helge.