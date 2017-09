Lillian Müller: Slik var mitt siste møte med Hugh Hefner

Lillian Müller (66) glemmer aldri blikket Hugh Hefner (91) sendte henne under deres siste møte i Playboy Mansion. Om to uker skulle de treffes igjen.

– Torsdag morgen fikk jeg en melding fra min datter Alice som bor i Los Angeles om at «uncle Hef», som hun kalte ham, var død. Det har vært en tung og fæl dag.

Det sier den tidligere Playmate of the year, norske Lillian Müller (66) til VG. Hun er den mest publiserte «Playmate of the year covergirl» i magasinets historie. Hun har figurert i åtte utgaver av amerikanske Playboy – og i 40 internasjonale utgaver av magasinet.

– Det er 41 år siden vi var kjærester, men i alle disse årene har Hef vært som familie for meg og etter hvert min datter. Vi har alltid vært nære og gode venner, sier hun.

Akkurat nå er hun hjemme i Norge, men skulle etter planen reise til Los Angeles om to uker.

– Da hadde vi en avtale om at min datter og jeg skulle komme på besøk til Hef og det hadde jeg gledet meg veldig til. Men nå blir jo ikke det noe av, sier Lillian Müller.

DET SISTE MØTET: – Jeg fikk så vondt av ham og ville så gjerne gi han noe, men alt jeg hadde var i vesken min var et lite, mørkeblått krystallhjerte som jeg hadde fått av min datter til jul. Så jeg ga ham det og jeg jeg glemmer aldri det blikket han sendte da og så sa han med glimt i øyet. «Men hvorfor gir du meg et svart hjerte». Foto: Helge Mikalsen , VG

Playboy-gründeren ble 91 år gammel. Han døde onsdag fredelig i sitt berømte hjem Playboy Mansion i Los Angeles, omringet av sine kjære, skriver Playboy i en uttalelse. Her står det videre at Hefner døde av naturlige årsaker.

Lillian Müller: – Jeg er klar for Playboy – igjen (VG+)



Det er et halvt år siden Lillian Müller, sist så Hefner. Det er et møte hun ser tilbake på både med vemod og glede.

– Det var hjemme hos ham i Playboy Mansion i Los Angeles. Tidligere hadde han alltid kommet ned i første etasje og møtt meg der. Men denne gangen var han for syk til å komme ned. I stedet ble jeg vist inn på soverommet hans i annen etasje, hvor han satt i en rullestol. Han hadde det ikke godt, forteller Lillian Müller.

Hun legger ikke skjul på at det gjorde inntrykk på henne å se ham slik.

Les også: Kåret til mest sexy

– Jeg fikk så vondt av ham og ville så gjerne gi han noe, men alt jeg hadde i vesken min var et lite, mørkeblått krystallhjerte som jeg hadde fått av min datter til jul. Så jeg ga ham det og jeg jeg glemmer aldri det blikket han sendte da. Så sa han med glimt i øyet: «Men hvorfor gir du meg et svart hjerte». Jeg har fått det av min datter, forklarte jeg ham og det er et spesielt hjerte for meg – og jeg vil at det skal være et symbol på alt du har betydd for meg.

PLAYMATE OF THE YEAR: Slik presenterte Playboy Lillian Müller som Playmate of the year i 1976 Foto: Privat

Lillian Müller forteller om jevnlige besøk i Playboy Mansion opp gjennom årene.

– Vi gjorde gjerne avtaler lang tid i forveien, men det skjedde at jeg ikke alltid kom som avtalog da kunne jeg gjerne få et brev hvor han kunne skrive: – Hvorfor kommer du ikke å besøker meg lenger. Husk hvem som er din virkelige familie her i Los Angeles.

Husker du? Hugh Hefner (86) gifter seg med ekskjæresten

Lillian Müller betegner deler av livet sitt som en Askepott-historie. Spesielt i unge år og hun mener at hun kan takke Hugh Hefner for svært mye.

– Han har alltid vært der for meg, han har alltid stilt opp for datteren min. Han brydde seg om oss. Han var som familie – og jeg tror ikke folk vet hvor snill han egentlig var. Uten ham hadde jeg ikke fått den karrieren jeg fikk, sier Lillian Müller.

Hun husker godt første gang hun møtte Playboy-kongen. I 1974 hadde hun vært såkalt Page 3-girl i den engelske tabloidavisen The Sun hele fem ganger. Det hadde Hugh Hefner fått med seg. Han ville ha henne som covergirl i Playboy.

MOR OG DATTER: Lillian Müller med datteren Alice etter at hun ble slått ut av «Skal vi danse» høsten 2012. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Han inviterte meg til Playboy Mansion i Chigaco og da jeg kom dit kom han kjørende i sin private limo. Jeg glemmer det aldri. Han så på meg, blunket og sa: «My God, Who are you»? «I am Lillian from Norway», svarte jeg. 24 år og så sjenert at jeg nesten ikke kunne snakke.

Fikk du med deg? Fløysvik etter Lillian-flørt: – Jeg stiller ikke opp i Playboy med henne!

Deretter ble det middagsinvitasjon på Lillian – og personlig oppfølging fra Hefners side under photoshoot.

– Vi ble kjærester etter to uker og han ville ha meg med til Los Angeles og jeg husker godt at vi reiste over i hans private svarte jet med playboy-logo. Jeg ble boende sammen med ham i Playboy Mansion i Los Angeles i ett år. Han var 51 – og jeg var da blitt 25, sier Lillian Müller og fortsetter:

FOR HUGHS SKYLD: Lillian Müller som Playmate i Playboy mai 1977. Hun har lenge hatt tilbud om å gjøre dette coveret på nytt. – Nå vil jeg gjøre det for Hughs skyld, sier den tidligere Playboy-modellen. Foto: , IKKE VG-BILDE

Les også: Gråtkvalt Lillian Müller ute av «Skal vi danse»

– Dette var det samme året som jeg ble kåret til Playmate of the Year. Men jeg klarte ikke å være sammen med ham. Jeg var så trist, han var ikke min. Han flørtet hele tiden med andre jenter. Jeg ville ha mannen min for meg selv. Jeg fortalte ham at dette taklet jeg ikke, at jeg måtte bare gå videre. Dette med en slik liberal livsstil har aldri vært noe for meg. Han gråt da jeg dro, han var trist, han var sint – og veldig fornærmet. Dette mener jeg varte i et par år.

Vendepunktet kom etter at Lillian hadde skadet seg i en ulykke.

– Jeg var skral og det hadde Hef fått vite om. Da sendte han sjåføren sin for å hente meg til Playboy Mansion. Han ville rett og slett bare ta seg av meg fullstendig på det rene med at romansen var over, at det ikke skulle være noe seksuelt imellom oss. Etter det ble vi gode venner igjen. Jeg bodde der i seks uker. Han var bare snill mot meg.

Lillian har datteren Alice som i dag er blitt 26 år sammen med advokat-eksen John Coleman. Helt fra datteren var født har hun vært med moren på besøk i Playboy Mansion. Ofte i forbindelse med de store familie-høytidene som jul og påske,

VG-kommentar: Leken er over

– Jeg tror nok ikke de unge kjærestene som alltid var rundt Hef de senere forsto vårt forhold. Jeg merket jo mange ganger at når jeg var der og satte meg på fanget hans som jeg ofte gjorde, ble de rett og slett sjalu. Og det på meg som var mer enn dobbelt så gammel som noen av dem. Er det noe alle vet så er det at Hef bare vil ha yngre kvinner. Men det var noe spesielt med oss. Hver gang vi møttes, ja helt til det siste, fikk han tårer i øynene når han så meg. Det fikk jeg også, sier Lillian Müller.