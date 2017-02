Ny studie: Filmindustrien mer mannsdominert

Tross likestillingsdebatten i filmindustrien har antall kvinnelige regissører gått ned.

Debatten om likelønn og likestilling i filmbransjen har rast de siste årene. Blant annet har skuespiller Jennifer Lawrance vært forbannet over situasjonen. Bak kamera er situasjonen verre.

En ny studie viser at kvinner utgjør sju prosent av regissørene som har jobbet med de 250 største filmene i 2016. Rapporten kommer fra Senter for kvinnestudier i TV og film fra San Diego State University.

«Det er bekymringsverdig at all oppmerksomheten og snakket om likestilling i filmbransjen ikke viser til forbedring, men tvert om det motsatte», sier administrerende direktør for senteret og studiets forfatter Martha Lauzen.

Antallet på kvinnelige regissører har gått ned to prosent siden 2015.

Undersøker kjønnsdiskriminering

Kvinnelige regissører som Elizabeth Banks bak «Pitch Perfect 2» og Sam Taylor-Johnson bak «Fifthy Shades of Greys» fikk høye salgstall i 2015, men deres suksess er av det sjeldne slaget i en industri dominert av menn.

Banks er blant annet kjent for rollen som Effie Trinket i «Hunger Games» hvor hun spilte med kollega og profilert feminist Jennifer Lawrence. Banks har tidligere uttalt at hun ble regissør fordi hun følte hun som kvinne ikke fikk nok jobber som skuespiller.

Studien viser at 17 prosent i filmindustrien er kvinner. Dette gjelder regissører, manusforfattere, produsenter, klippere og fotografer som har jobbet med de 250 største filmene i 2016.

I andre roller utgjør kvinner 13 prosent av manusforfatterene, noe som er litt høyere enn i 2015, men på samme nivå som i 1998.

Rapporten har gjort at det amerikanske likestillingsombudet fortsetter å undersøke kjønnsdiskriminering i filmbransjen, skriver Variety.

Omdiskutert tema



Et annet studie fra USC Annenberg, Universitetet for kommunikasjon og journalistikk i California, har gått dypere inn i problemstillingen.

I deres rapport har de tatt utgangspunktet i de 100 mest omsatte filmene hvert år fra 2007 til 2016. Undersøkelsen viser at bare i overkant av 4 prosent av regissørene er kvinner.

Av alle de 1000 filmene som til sammen ble analysert var bare 44 regissert av kvinner. Rapporten viser at kvinner oftest regissererer dramafilmer, mens de sjelden står bak actionfilmer og science-fiction.

