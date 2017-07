BBCs lønningsliste skaper likestillingsdebatt

Onsdag offentliggjorde den britiske kanalen lønningene til sine største profiler. To tredjedeler er menn.

BBCS BEST BETALTE: 1. Chris Evans £2.2m – £2.25m 2. Gary Lineker £1.75m – £1.8m 3. Graham Norton £850,0000 – £899,999 4. Jeremy Vine £700,000 – £749,999 5. John Humphrys £600,000 – £649,999 6. Huw Edwards £550,000 – £599,999 7. Steve Wright £500,000 – £549,999 8. Claudia Winkleman £450,000 – £499,999 8. Matt Baker £450,000 – £499,999 9. Nicky Campbell £400,000 – £449,999 9. Andrew Marr £400,000 – £449,999 9. Stephen Nolan £400,000 – £449,999 9. Alan Shearer £400,000 – £449,999 9. Alex Jones £400,000 – £449,000 10. Fiona Bruce £350,000 – £399,999 Kilde: NME.com

For første gang offentliggjør BBC årslønningene til ansatte og andre som tjener mer enn 150.000 pund, eller 1,6 millioner norske kroner. Kanalen kjempet i utgangspunktet mot at listen skulle offentliggjøres, men ble tvunget av regjeringen som følge av nytt lovverk.

Listen inneholder både skuespillere, programledere, journalister og paneldeltagere.

Menn på topp syv

BBCs best betalte kvinne, Claudia Winkelman, tjener mellom 4,8 og 5,3 millioner kroner. Det er imidlertid syv menn over henne på listen, hvor programleder-stjernen Chris Evans troner på topp med rundt 23 millioner kroner i inntekt.

Graham Norton ligger på en tredje plass med i overkant av 9 millioner kroner. Dette tallet inkluderer imidlertid ikke inntektene fra talkshowet hans, som er produsert av et uavhengig selskap.

Offentliggjøringen av lønningstallene har satt i gang en likestillingsdebatt, da to tredjedeler av de 96 personene på listen er menn. Kritikken går også på lønnsgap mellom ansatte som gjør tilsvarende jobb, for eksempel sportsjournalister Gary Lineker og Claire Balding, hvor det skiller rundt 1,5 millioner pund på lønnsslippen.

BBC: Gjenstår likestillings-arbeid

Til kritikken svarer BBCs generaldirektør Tony Hall i en uttalelse at kanalen er mer likestilt og mangfoldig enn resten av kringkastings-industrien, men at det fortsatt gjenstår en del arbeide for å bli enda bedre.

– Vi har satt et klart mål for 2020: Vi vil at alle i ledende roller skal være likt delt mellom enn og kvinner. Og det har allerede en innvirkning. Hvis du ser på de på listen som er ansatt eller forfremmet de siste tre årene, er 60 prosent kvinner og nesten en femtedel kommer fra en minoritetsbakgrunn, står det.

Under en pressekonferanse onsdag ønsker ikke Hall å kommentere enkeltindivider, men svarer «la meg bare si at det er feil å si at den lavest betalte på listen er en kvinne. La det være med det», ifølge The Guardian.

LØNNSGAP: Rundt 1,5 millioner pund skiller årsinntektene til sportsjournalistene Gary Lineker og Clare Balding. Foto: LEON NEAL/Charles Platiau , AFP PHOTO/Reuters

Kan møte krav

Samme avis skriver også at kanalen kan møte kjønnsdistriminerings-krav. Administrerende direktør i advokatfirmaet Didlaw, Karen Jackson, trekker fram lønnsgapet mellom Lineker og Balding i en epost til The Guardian hvor hun skriver at «Clare Balding har en sikker sak med mindre BBC kan vise at det er en betydelig og legitim grunn til uoverensstemmelsen».

Flere på listen har kommentert lønningene i sosiale medier, blant annet Gary Lineker.