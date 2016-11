Avslører dødsårsaken til Leonard Cohen

Den 82 år gamle artisten døde etter et fall tidligere på natten.

Da det fredag morgen ble kjent at Leonard Cohen ikke lenger er blant oss, hadde han allerede vært død i fire dager. Til tross for at han de siste månedene hadde vært åpen om sin sviktende helse, var det uklart hva 82-åringen døde av.

Nå letter imidlertid manageren Robert B. Kory på sløret.

– Leonard Cohen døde mens han sov etter å ha falt midt på natten 7. november. Det var plutselig, uventet og fredelig, skriver Koryi en uttalelse til New York Times.

Cohens sønn Adam har tidligere fortalt at hans far døde fredelig i sitt hjem i Los Angeles.

– Min far døde fredelig i sitt hjem i Los Angeles i visshet om at han hadde fullført det som han følte var et av sine beste album. Han skrev helt til det siste, med sin unike form for humor.

Tre dager etter artistens bortgang ble han gravlagt i hjembyenMontreal.

I stedet for bønner ble deler av teksten far sangen «You want it darker» lest i begravelsen, der nære venner og familie var til stede.

Cohen ble stedt til hvile på en jødisk gravlund i åssiden på Mount Royal i hjembyen Montreal i den kanadiske provinsen Quebec.