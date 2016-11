Den canadiske sangeren Leonard Cohen er død, 82 år gammel. Det opplyser plateselskapet hans.

– Det er med dyp sorg vi meddeler at den legendariske poeten, låtskriveren og artisten Leonard Cohen har gått bort. Vi har mistet en av musikkens mest ærverdige og produktive visjonære, står det å lese i uttalelsen på artistens offisielle Facebook-side.

Leonard Norman Cohen * Født 21. september 1934 i Montreal, Canada. Døde i november 2016. * Kjent som sanger, gitarist, låtskriver og forfatter * Mest kjente melodier: «Hallelujah», «Suzanne», «First we take Manhattan» og «Bird on the Wire». * Tekstene spenner fra romantikk og religion til krig, kjærlighet og politikk. * Opptrådte i Norge første gang i 1976 (Chateau Neuf) og siste gang i Oslo Spektrum 20. august 2013. *Har gitt ut 14 studioalbum og åtte livealbum. *Hans siste plateutgivelse var «You Want It Darker», som kom ut i slutten av forrige måned. Kilde: NTB

Det vil bli avholdt en minnestund for Cohen i Los Angeles. Familien har bedt om å få fred til å sørge over sangeren som er gått bort.

Stor karriere



– Min far sovnet fredfylt inn i sitt hjem i Los Angeles, med viten om at han hadde fullført det han mente var en av sine beste album, sier Cohens sønn, Adam Cohen, til NPR.

Cohen ble født i 1934 i Montreal, og var bare 22 år gammel da han debuterte som poet. Han skrev flere diktsamlinger og romaner før han ga ut sin første plate, «Songs of Leonard Cohen», i 1967.

Debutalbumet inneholdt blant annet låten «So Long, Marianne» – en sang skrevet til norske Marianne Ihlen, som var Cohens kjæreste på 1960-tallet.

I løpet av sin mangeårige karriere ga Cohen ut 14 studioalbum og åtte livealbum. Blant hans mest kjente låter er «Hallelujah», «Suzanne», «First we take Manhattan» og «Bird on the Wire».

Mange trodde Cohens karriere var over da han dro til et buddhistisk kloster i California i 1994 for å bli zen-munk. Der ble han værende i fem år, men i 2001 kom han tilbake med et nytt album.

– Livreddende inspirasjon



Bjørn Eidsvåg er blant dem som minnes Cohen på Twitter.

I en uttalelse skriver den canadiske statsministeren at han mottok nyheten med stor sorg.

– Leonard Cohen er like relevant i dag, som han var i 1960-årene. Hans evne til å fremkalle et stort spekter av menneskelige følelser, gjorde ham til en av våre mest innflytelsesrike og varige musikere noensinne, sier Justin Trudeau.

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg minnes artisten og skriver på Twitter at «den store Leonard Cohen har forlatt oss».

– Klar for å dø

Det er bare få uker siden Cohens siste plateutgivelse, «You Want It Darker». Albumet, som var hans 14. studioplate, fikk en firer på terningen av VGs anmelder.

I et intervju med The New Yorker i forbindelse med plateslippet diskuterte Cohen de uferdige låtene han har liggende. Da sa han at han neppe ville være i stand til å ferdigstille dem.

– Kanskje, hvem vet? Og kanskje jeg får fornyet styrke, det aner jeg ikke. Men jeg tør ikke binde meg til en åndelig strategi, det tør jeg ikke gjøre.

DØD: Leonard Cohen har gått bort, 82 år gammel. Her holder han konsert i en fullsatt Oslo Spektrum. Foto: Trond Solberg , VG

Intervjuet i The New Yorker omhandler også Cohens avskjedsbrev til sin artistiske muse, norske Marianne Ihlen, som døde tidligere i sommer. Der antydet Leonard Cohen sterkt at han snart ville følge etter sin store kjærlighet.

– Jeg har en jobb å gjøre. Ta vare på forretningene. Jeg er klar for å dø. Jeg håper det ikke blir for ukomfortabelt, sa han, og la til at han endelig hadde funnet roen i sin spirituelle vandring og leting etter over seksti år i voksenlivet.

Kort tid etterpå uttalte han ifølge NTB at han kanskje hadde blitt litt overdramatisk.

– Det hender man blir litt overdramatisk på egne vegne fra tid til annen. Jeg har til hensikt å leve evig, het det den gangen.

